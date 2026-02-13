Chihuahua

Identifican tercer cuerpo hallado en carretera a Cuauhtémoc; continúan investigaciones por homicidio múltiple

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente confirmó la identificación del último de los tres cuerpos localizados la mañana del martes 11 de febrero en la carretera rumbo a Cuauhtémoc, a la altura de la zona conocida como Barraganes.

El fiscal Juan Carlos Portillo informó que la tercera víctima fue identificada como Humberto Loya Mendoza, quien contaba con reporte de desaparición desde el pasado 6 de febrero, luego de ser visto por última vez en Rancho Colorado.

Previamente, las autoridades habían confirmado la identidad de Carlos M. L., de 44 años, y Noé L. M., de 57 años. Con esta identificación, se completa el reconocimiento oficial de las tres víctimas encontradas en el lugar.

De acuerdo con la información proporcionada, Humberto Loya Mendoza se desempeñaba como presidente de la Asociación Ganadera Local de San Lorenzo y anteriormente había ocupado cargos de mando en corporaciones de seguridad municipal.

Las autoridades señalaron que en el sitio fueron localizados indicios que podrían estar relacionados con disputas entre grupos antagónicos que operan en la región.

La Fiscalía indicó que la carpeta de investigación por homicidio múltiple permanece abierta, con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar el contexto en que ocurrieron los crímenes.

Profepa asegura maquinaria por extracción ilegal de materiales en el río Santa Isabel, Chihuahua

