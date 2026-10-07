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Miércoles 7 de octubre de 2026

Identifican tres vehículos vinculados al millonario robo a joyería “Diamonds”

La Fiscalía de Distrito Zona Centro identificó tres vehículos presuntamente relacionados con el robo millonario a la joyería “Diamonds”, ubicada en la calle Venustiano Carranza, en el centro de la ciudad, informó el fiscal Heliodoro Araiza.

Uno de los vehículos involucrados prestaba servicio como transporte por plataforma. El conductor acudió de manera voluntaria ante la Fiscalía para rendir su declaración, la cual ya fue incorporada a la carpeta de investigación.

Araiza señaló que, hasta el momento, no existen elementos que permitan confirmar la participación de exagentes de seguridad en el atraco, pese a versiones que apuntaban en ese sentido.

El fiscal explicó además que las investigaciones comenzaron de oficio antes de que la víctima presentara formalmente su declaración, debido a la naturaleza del delito.

La Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias y continúa en comunicación con la parte afectada para avanzar en la identificación de los responsables y esclarecer la ruta utilizada durante el robo.

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