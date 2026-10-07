Iluminan de verde la Plaza de Armas para visibilizar la parálisis cerebral

Miércoles 7 de octubre de 2026

En el marco del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, el presidente municipal René Xavier Chavira Venzor, acompañado de integrantes del Ayuntamiento, encabezó la iluminación en color verde de los edificios de la Plaza de Armas, como parte de una acción de sensibilización e inclusión.

El alcalde destacó que las personas que viven con parálisis cerebral enfrentan importantes retos relacionados con la movilidad, postura y coordinación muscular, por lo que consideró necesario fortalecer las acciones de acompañamiento y concientización.

“Sigamos haciendo de Chihuahua una ciudad incluyente que dé oportunidades a todos”, expresó.

La regidora Alma Cristina Treviño, promotora de la actividad, señaló que el objetivo es dar mayor visibilidad a esta condición y enviar un mensaje de empatía y esperanza, al considerar que una sociedad verdaderamente incluyente es aquella que no deja a nadie atrás.

Asimismo, reconoció el trabajo de la asociación Kopac Chihuahua, que durante años ha acompañado a niñas, niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral, así como a sus familias.

Durante el evento, Yeimi Karina Pablo Robles, beneficiaria de la asociación, agradeció la realización de esta iniciativa y destacó el papel de las familias que diariamente acompañan a las personas con parálisis cerebral.

La iluminación en verde busca reforzar el compromiso institucional con la inclusión, la sensibilización social y la generación de mejores condiciones para las personas con discapacidad y sus familias.