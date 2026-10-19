Imagen oficial vincula a Interpol México con detención federal de César Jáuregui

Lunes 19 de octubre de 2026

Una fotografía difundida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México sobre la detención federal del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, muestra la presencia de elementos y distintivos de Interpol México, aunque el reporte oficial no precisa cuál habría sido la participación de esta instancia en el operativo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión contra Jáuregui por el presunto delito de traición a la patria.

De acuerdo con el reporte oficial, la orden fue ejecutada en Chihuahua con participación de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Sin embargo, en la imagen que acompañó la información aparecen elementos frente a una lona en la que pueden observarse los logotipos de Interpol México, circunstancia que ha llamado la atención debido a que el comunicado no menciona expresamente la intervención de esta instancia.

Hasta el momento, con base en la información difundida, no se ha detallado si Interpol México participó directamente en la captura, traslado o alguna otra fase del procedimiento federal.

La orden de aprehensión federal fue cumplimentada después de que Jáuregui fuera detenido por autoridades de Chihuahua el sábado 17 de octubre, dentro de una investigación estatal relacionada con el operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos, y la presunta participación irregular de agentes estadounidenses.

El exfiscal enfrenta así dos procedimientos distintos, uno ante autoridades de Chihuahua y otro en el ámbito federal, este último por la imputación de presunta traición a la patria.