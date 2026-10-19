México

19.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 19 de octubre de 2026

Imagen oficial vincula a Interpol México con detención federal de César Jáuregui

Una fotografía difundida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México sobre la detención federal del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, muestra la presencia de elementos y distintivos de Interpol México, aunque el reporte oficial no precisa cuál habría sido la participación de esta instancia en el operativo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión contra Jáuregui por el presunto delito de traición a la patria.

De acuerdo con el reporte oficial, la orden fue ejecutada en Chihuahua con participación de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Sin embargo, en la imagen que acompañó la información aparecen elementos frente a una lona en la que pueden observarse los logotipos de Interpol México, circunstancia que ha llamado la atención debido a que el comunicado no menciona expresamente la intervención de esta instancia.

Hasta el momento, con base en la información difundida, no se ha detallado si Interpol México participó directamente en la captura, traslado o alguna otra fase del procedimiento federal.

La orden de aprehensión federal fue cumplimentada después de que Jáuregui fuera detenido por autoridades de Chihuahua el sábado 17 de octubre, dentro de una investigación estatal relacionada con el operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos, y la presunta participación irregular de agentes estadounidenses.

El exfiscal enfrenta así dos procedimientos distintos, uno ante autoridades de Chihuahua y otro en el ámbito federal, este último por la imputación de presunta traición a la patria.

Afectarán suministro de agua en 226 colonias de Chihuahua; JMAS pide almacenar con anticipación

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

FGR detiene a César Jáuregui tras audiencia estatal; será trasladado al Altiplano por acusación de traición a la patria

Proceso estatal contra César Jáuregui seguirá pese a quedar bajo custodia federal: Gilberto Loya

Audiencia de César Jáuregui avanza entre cuestionamientos a la Fiscalía y exclusión de prueba

Pide Mayra Chávez seguir “con mucha atención” proceso contra César Jáuregui
Jefe de la DEA revive señalamientos de corrupción en México por asesinato de “Kiki” Camarena
Acosta Naranjo critica traslado de César Jáuregui y acusa uso político del caso
Concluyen con éxito curso de barbería gestionado a través de Casa de Enlace de Lupita Borruel
PAN Chihuahua guarda silencio tras detención de César Jáuregui
César Jáuregui ya está en el Altiplano; defensa advierte afectación por dos procesos simultáneos
Prevén lluvias de hasta 25 mm y fuertes vientos en Chihuahua
Alcalde de Chihuahua pide respeto a la presunción de inocencia en caso Jáuregui

Municipios

Más Noticias

Inicia delegación chihuahuense misión comercial en Taiwán para atraer inversión
Detecta SSPE a 22 conductores ebrios y 177 vehículos a exceso de velocidad
Jorge Romero pide Estado de Derecho en caso Jáuregui y acusa a Morena de politizar investigación