Jueves 18 de septiembre de 2025

Imponen nueva condena de 29 años a exlíder del Cártel de Juárez

Un juez federal dictó una nueva condena de 29 años de prisión contra Crispín Humberto Borunda Cárdenas, identificado como exlíder del Cártel de Juárez, al encontrarlo penalmente responsable de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, así como posesión y portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

De acuerdo con información proporcionada por la Delegación Chihuahua de la Fiscalía General de la República (FGR), Borunda Cárdenas fue detenido en mayo de 2010 y desde el año 2020 se encuentra internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 18, ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila, donde fue notificado recientemente sobre la sentencia.

La FGR logró acreditar ante el juez que Borunda Cárdenas formaba parte activa de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, así como a la posesión ilegal de armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Con esta nueva condena, se fortalece el proceso de impartición de justicia en casos relacionados con crimen organizado, particularmente aquellos vinculados con los cárteles que operan en el norte del país.

