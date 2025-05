Impugnará Olivia Franco Resolución emitida por el TEE ante violencia de género

Martes 20 de mayo de 2025

La Síndica Municipal, Olivia Franco, expresó indignación ante la reciente resolución del TEE en favor al regidor que violentara y fuera señalado por hacer comentarios misóginos en una Sesión de Comisión. A pesar de la evidencia contundente presentada en su contra, el regidor quedó absuelto por una resolución que ha puesto de manifiesto las deficiencias para atender y entender la violencia de género en el ámbito político e institucional.

Franco denunció que, durante una sesión transmitida en vivo por la plataforma Zoom, Miguel Riggs se refirió a la Síndica de manera grosera y despectiva, utilizando frases misóginas, peyorativas en tono de burla ejerciendo violencia verbal hacia ella al encontrarse ambos en pleno ejercicio de sus funciones. A pesar de que la grabación confirmaba la veracidad de los hechos, el Tribunal resolvió que no se podía comprobar que el violentador estuviera presente en la sesión de manera oficial.

“Me siento indignada más no sorprendida”, declaró la Síndica tras conocer la resolución. “Una vez más, se priorizan los formalismos administrativos, ignorando pruebas públicas y contundentes. No es solo un caso de grosería, es un claro acto de violencia política de género que, una vez más, no se juzga con perspectiva de género", agregó.

En su denuncia, Olivia Franco detalló cómo, al momento en que solicitó el uso de la palabra, se escucharon claramente las groserías del Regidor Miguel Riggs, así como otras expresiones de burla durante su intervención. Sin embargo, el fallo del Tribunal se centró en su dicho de Miguel Riggs al negar haber estado presente en la sesión, lo que pudiera interpretarse como una excusa para exonerarlo.

“No evaluaron el contexto inhibidor de las expresiones del agresor ni el impacto de sus palabras en un ambiente institucional donde resultó obvio que enfrenté una barrera para ejercer mis tareas de una manera plena y libre de violencia”, expresó Franco.

"Esto demuestra una vez más por qué muchas mujeres no denuncian. La autoridad electoral no está preparada para protegernoa a nosotras las mujeres, en lugar de ofrecernos justicia parace que en este caso en particular buscan proteger a mi agresor", comentó Franco.

Además, la funcionaria agregó que este tipo de resoluciones solo refuerzan el ciclo de violencia al dejar claro que las mujeres no se sienten seguras al denunciar, ya que, desde las autoridades hasta las resoluciones, hay una clara vulnerabilidad de las afectadas. "Lo que estamos viendo es que la autoridad electoral está fallando en proteger a las mujeres. Al contrario, les genera miedo denunciar, porque saben que el proceso puede ser más perjudicial que beneficioso", recalcó.

A pesar del revés, Olivia Franco afirmó que no se detendrá en su lucha. “Impugnaré esta resolución y llegaré hasta donde deba llegar. No vamos a permitir que estos actos queden impunes. El caso debe ser revisado por el Tribunal Federal Electoral, donde esperamos que se dé un trato y atención justa a la violencia política de género y no se sigan ignorando las evidencias", dijo Olivia Franco.

"El fallo en este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de reformas en el sistema electoral para abordar de manera efectiva la violencia de género en la política. Además, resalta el reto de garantizar que las mujeres tengan acceso a una justicia efectiva, libre de sesgos y en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos", concluyó.