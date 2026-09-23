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Miércoles 23 de septiembre de 2026

Impulsa Cristy Treviño reforma para fortalecer el trato digno de personas con discapacidad

Con el propósito de fortalecer la atención digna, incluyente y accesible en la Administración Pública Municipal, la regidora Alma Cristina Treviño Olivas presentó una iniciativa de reforma al Reglamento para la Inclusión y Accesibilidad de las Personas con Discapacidad del Municipio de Chihuahua.

La propuesta busca consolidar criterios institucionales que garanticen un trato digno, respetuoso y libre de discriminación para las personas con discapacidad, así como facilitar su acceso a los trámites, servicios, instalaciones y programas municipales.

La iniciativa contempla además la capacitación periódica del personal que atiende a la ciudadanía en materia de derechos humanos, discapacidad, accesibilidad, ajustes razonables y trato digno, procurando la participación de personas con discapacidad y organizaciones especializadas.

“Construir un gobierno más accesible no significa establecer privilegios, sino eliminar las barreras que impiden que todas las personas ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones”, señaló.

Entre las disposiciones planteadas se contempla que el personal municipal respete la autonomía, voluntad e independencia de las personas con discapacidad, dirigiéndose directamente a ellas durante los trámites y facilitando la participación de familiares, personas cuidadoras, intérpretes o personas de apoyo cuando sea necesario.

Asimismo, la reforma propone impulsar mecanismos de comunicación accesible, incluyendo la Lengua de Señas Mexicana, y también establece la necesidad de identificar y eliminar barreras físicas, administrativas, actitudinales, de comunicación y tecnológicas que dificulten el acceso a los servicios públicos.

La regidora, presidenta de la Comisión de Mujer, Familia, Igualdad de Género y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, destacó que esta iniciativa da continuidad al Protocolo para la Protección de los Derechos Humanos e Inclusión de las Personas con Discapacidad y sus Familias, aprobado por el Ayuntamiento en 2025, con el objetivo de fortalecer una cultura institucional de respeto e inclusión.

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