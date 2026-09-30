El Estado

29.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 30 de septiembre de 2026

Impulsa Gilberto Loya colaboración con Grupo Bafar para fortalecer la conducción segura

Como parte de las acciones de prevención de accidentes y colaboración con la iniciativa privada, elementos de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) impartieron un curso básico de conducción segura de vehículos ATV-UTV a integrantes del equipo de seguridad de Grupo Bafar.

La capacitación fue impartida por peritos especializados del área de Periciales de la Subsecretaría de Movilidad a 50 empleados encargados de labores de seguridad en distintas instalaciones de la empresa, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y habilidades para la conducción segura de este tipo de unidades.

Durante el curso se abordaron aspectos relacionados con la correcta conducción de motocicletas, cuatrimotos y vehículos tipo RZR, así como el equipo de protección que debe utilizarse durante su manejo, las condiciones adecuadas de las unidades y las maniobras necesarias para reducir riesgos de accidentes.

Los especialistas también brindaron orientación sobre las medidas de prevención que deben adoptarse al conducir en terrenos con condiciones atípicas, donde las características del suelo pueden representar mayores desafíos para los operadores.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, para fortalecer la cultura de movilidad, fomentar la prevención de accidentes y generar vínculos de colaboración con el sector privado en materia de seguridad.

La SSPE destacó que la capacitación y el intercambio de conocimientos con empresas e instituciones permiten ampliar las acciones preventivas y contribuir a la protección de la integridad de las personas que realizan actividades de conducción y seguridad en distintos entornos.

OFAC señala a exfuncionario de la Aduana de Ciudad Juárez como presunto facilitador del narcotráfico

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen en Ciudad Juárez a “El Chivo”, presunto jefe de La Línea y objetivo de autoridades federales

Cancelan cuatro proyectos eléctricos por rechazo de comunidades

NYT señala que polémicas en torno a “Andy” López Beltrán ponen presión sobre Morena y Sheinbaum

Tennessee ejecutará a Christa Pike, primera mujer en más de 200 años
Buscan a Neftali González Rodríguez, desaparecido en Chihuahua capital
Detienen a cuatro policías procesales por homicidio calificado y tortura en Chihuahua
Fallece Jorge Kahwagi Macari a los 58 años
INE fortalece estructura territorial rumbo al Proceso Electoral Federal 2026-2027
TEE llama a coordinadores políticos a respetar la ley ante inicio del proceso electoral 2027
Detienen a cuatro policías procesales por muerte de reo; video exhibe presuntos actos de tortura
Transportistas reportan hasta 40 robos diarios en carreteras de México

Municipios

Más Noticias

Morena admite que encuestas no fueron el único criterio para definir candidaturas rumbo a 2027
Copiloto habría intentado estrellar vuelo de Flydubai rumbo a Tel Aviv; pasajeros lograron someterlo
Sheinbaum confirma retiro de ficha roja contra Inés Gómez Mont y Álvarez Puga; México buscará reactivarla