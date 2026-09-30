Impulsa Gilberto Loya colaboración con Grupo Bafar para fortalecer la conducción segura

Miércoles 30 de septiembre de 2026

Como parte de las acciones de prevención de accidentes y colaboración con la iniciativa privada, elementos de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) impartieron un curso básico de conducción segura de vehículos ATV-UTV a integrantes del equipo de seguridad de Grupo Bafar.

La capacitación fue impartida por peritos especializados del área de Periciales de la Subsecretaría de Movilidad a 50 empleados encargados de labores de seguridad en distintas instalaciones de la empresa, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y habilidades para la conducción segura de este tipo de unidades.

Durante el curso se abordaron aspectos relacionados con la correcta conducción de motocicletas, cuatrimotos y vehículos tipo RZR, así como el equipo de protección que debe utilizarse durante su manejo, las condiciones adecuadas de las unidades y las maniobras necesarias para reducir riesgos de accidentes.

Los especialistas también brindaron orientación sobre las medidas de prevención que deben adoptarse al conducir en terrenos con condiciones atípicas, donde las características del suelo pueden representar mayores desafíos para los operadores.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, para fortalecer la cultura de movilidad, fomentar la prevención de accidentes y generar vínculos de colaboración con el sector privado en materia de seguridad.

La SSPE destacó que la capacitación y el intercambio de conocimientos con empresas e instituciones permiten ampliar las acciones preventivas y contribuir a la protección de la integridad de las personas que realizan actividades de conducción y seguridad en distintos entornos.