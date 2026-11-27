Viernes 27 de noviembre de 2026

Con el propósito de facilitar el acceso a servicios de salud visual y contribuir a la economía de las familias chihuahuenses, la regidora presidenta de la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Chihuahua, Lupita Borruel, realizó una jornada de atención optométrica en colaboración con Julio Vela, especialista de Ópticas Solei.

La actividad se llevó a cabo los días miércoles 25 y jueves 26 de noviembre en las instalaciones del edificio Eloy S. Vallina, donde las y los asistentes tuvieron la oportunidad de realizarse un examen de la vista gratuito, recibir orientación especializada y adquirir lentes graduados a bajo costo, de acuerdo con sus necesidades.

La jornada tuvo como objetivo favorecer la detección oportuna de problemas visuales como miopía, astigmatismo, hipermetropía y presbicia, condiciones que, de no corregirse adecuadamente, pueden afectar el desempeño escolar, laboral y las actividades cotidianas de las personas.

Como parte del compromiso del Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde René Chavira, de impulsar acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias chihuahuenses, Borruel destacó la importancia de fomentar una cultura de prevención, ya que en muchas ocasiones las personas postergan sus revisiones visuales por motivos económicos o por desconocimiento de las consecuencias que puede tener la falta de atención.

La regidora del Partido Acción Nacional señaló que una de sus prioridades es dar continuidad a este tipo de iniciativas y contar con profesionales que, además de realizar una valoración, dediquen tiempo a explicar con detenimiento la condición visual de cada persona, resolver sus dudas y brindar recomendaciones para el cuidado de su vista, así como para el uso y mantenimiento adecuados de sus lentes.

La Regidora Borruel agradeció al optometrista Julio Vela su colaboración y disposición para acercar estos servicios a la comunidad.

“Queremos que cada vez más personas tengan la oportunidad de cuidar su salud sin que el costo sea una limitante. Desde la Comisión de Salud seguiremos sumando esfuerzos con especialistas y organizaciones de la sociedad civil para acercar estos beneficios a más familias de Chihuahua”, concluyó Borruel.