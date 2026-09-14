Impulsa Lupita Borruel el deporte como herramienta para la salud y desarrollo de jóvenes

Lunes 14 de septiembre de 2026

Apostar por el deporte es también apostar por la salud, la formación y el desarrollo de las nuevas generaciones, afirmó la regidora Lupita Borruel, durante la entrega de balones de futbol al equipo Villa Vieja, encabezado por el coach Ulises Sáenz.

La actividad se realizó durante el fin de semana, en el marco de la final de la liga en la que participa el equipo, donde Borruel reconoció el esfuerzo y constancia de las y los jugadores, así como el trabajo de su entrenador y el respaldo de las familias.

“El deporte es parte importante de la formación de nuestras niñas, niños y jóvenes. Les permite aprender nuevas habilidades, trabajar en equipo, ser constantes y disciplinados, además de cuidar su salud física y mental”, señaló la presidenta de la Comisión de Salud del H. Ayuntamiento de Chihuahua.

Borruel destacó que la práctica deportiva también brinda espacios de convivencia y pertenencia, además de contribuir a mantener a niñas, niños y jóvenes alejados de conductas y entornos de riesgo.

La regidora reconoció el esfuerzo compartido entre deportistas, entrenadores y familias, y refrendó su compromiso de continuar sumando esfuerzos para fortalecer las oportunidades de desarrollo deportivo en Chihuahua.

Finalmente, destacó las acciones que realiza el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, para respaldar a las y los deportistas y promover espacios que favorezcan una vida saludable y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.