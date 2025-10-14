Impulsa Nancy “La China” Frías educación para prevenir el maltrato animal

Martes 14 de octubre de 2025

La diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Nancy “La China” Frías, presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Educación y la Ley de Bienestar Animal del Estado de Chihuahua, con el objetivo de fomentar desde la educación básica el respeto, la empatía y el cuidado responsable de los animales domésticos. La propuesta busca prevenir el maltrato animal a través de la formación de valores en niñas, niños y adolescentes.

Durante su exposición, la legisladora señaló que México ocupa el primer lugar en Latinoamérica y el tercero a nivel mundial en crueldad hacia los animales, con siete de cada diez mascotas sufriendo alguna forma de maltrato. En el caso de Chihuahua, más de 4 mil 400 perros y gatos mueren cada año en el abandono, y solo el 4% de los animales en situación de calle logra ser rescatado.

Frías explicó que la iniciativa propone incorporar contenidos sobre protección y bienestar animal en los planes y programas de estudio, sin generar costos adicionales, ya que estos temas pueden incluirse en materias como Formación Cívica y Ética o Ciencias Naturales. “Educar desde la infancia en la empatía hacia los animales es la base para formar una sociedad más respetuosa y menos violenta. Quien respeta la vida de un ser indefenso, aprende a respetar la vida en todas sus formas”, expresó la diputada panista.

El planteamiento de “La China” Frías también contempla la coordinación entre la Secretaría de Educación y Deporte y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a fin de aprovechar campañas y materiales ya existentes sobre tenencia responsable y protección animal. La iniciativa será turnada a comisión para su análisis y eventual dictamen.