El Estado

28.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 14 de octubre de 2025

Impulsa Nancy “La China” Frías educación para prevenir el maltrato animal

La diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Nancy “La China” Frías, presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Educación y la Ley de Bienestar Animal del Estado de Chihuahua, con el objetivo de fomentar desde la educación básica el respeto, la empatía y el cuidado responsable de los animales domésticos. La propuesta busca prevenir el maltrato animal a través de la formación de valores en niñas, niños y adolescentes.

Durante su exposición, la legisladora señaló que México ocupa el primer lugar en Latinoamérica y el tercero a nivel mundial en crueldad hacia los animales, con siete de cada diez mascotas sufriendo alguna forma de maltrato. En el caso de Chihuahua, más de 4 mil 400 perros y gatos mueren cada año en el abandono, y solo el 4% de los animales en situación de calle logra ser rescatado.

Frías explicó que la iniciativa propone incorporar contenidos sobre protección y bienestar animal en los planes y programas de estudio, sin generar costos adicionales, ya que estos temas pueden incluirse en materias como Formación Cívica y Ética o Ciencias Naturales. “Educar desde la infancia en la empatía hacia los animales es la base para formar una sociedad más respetuosa y menos violenta. Quien respeta la vida de un ser indefenso, aprende a respetar la vida en todas sus formas”, expresó la diputada panista.

El planteamiento de “La China” Frías también contempla la coordinación entre la Secretaría de Educación y Deporte y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a fin de aprovechar campañas y materiales ya existentes sobre tenencia responsable y protección animal. La iniciativa será turnada a comisión para su análisis y eventual dictamen.

Diputadas presentan iniciativa para tipificar ataques con ácido como violencia de género en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Hotel San Miguel: Su Opción Inteligente y Segura en Ciudad Juárez

El Hotel San Miguel ofrece una inigualable cercanía a los puntos de interés más importantes de la ciudad, facilitando su movilidad y ahorrándole tiempo y estrés:

Fuerte operativo en el penal de Aquiles Serdán durante la madrugada

Buscan a Ercilia Perea Peña, desaparecida desde hace cuatro días en Chihuahua capital

Vocera del Municipio de Chihuahua rechaza acusaciones de ex candidatos de Morena
Productores bloquean carretera Ahumada-Ciudad Juárez en protesta por crisis del campo
No importan los colores, lo importante es representar a las mujeres: Joss Vega y Nancy Frías
Refuerza SSPE coordinación para atender el desplazamiento forzado interno en Chihuahua
Aprueba Estado obras del Programa Especial de Infraestructura Hidroagrícola 2025
Propone Rosana Díaz reforma para garantizar el derecho a la vivienda en el Estado
Aprueba Congreso ampliación de fundo de legal de cabeceras municipales de Janos y de Guadalupe
Condenan a 38 años de prisión a hombre por delito contra menor en Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Andrea Chávez responde al PRIAN: “No necesito que me quieran, tengo el amor franco del pueblo de Chihuahua”
Campesinos toman oficinas de SADER en protesta contra Benjamín Carrera por incumplimiento de apoyos al campo
Gobierno de Trump acusa a cárteles mexicanos de ofrecer recompensas por ataques contra agentes migratorios