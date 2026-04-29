Impulsa Rosario Ávila García fumigación contra garrapatas en colonias del norte de Chihuahua

Miércoles 29 de abril de 2026

Con el objetivo de reducir riesgos sanitarios ante el incremento de temperaturas, la regidora Rosario Ávila García encabezó una jornada de fumigación en las colonias Vistas del Norte y Riberas de Sacramento, enfocada en combatir la proliferación de garrapatas y fauna nociva.

Acompañada de su equipo de trabajo, la edil destacó que estas acciones buscan proteger especialmente a los sectores más vulnerables, al disminuir la presencia de parásitos que pueden representar un riesgo para la salud pública.

“Este tipo de acciones, por pequeñas que sean, ayudan a que la población esté protegida ante una posible picadura de estos animales”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a reforzar las estrategias preventivas desde el ámbito institucional, mediante campañas de fumigación, vacunación y limpieza en distintas zonas de la ciudad.

Ávila García también exhortó a la ciudadanía a reportar oportunamente la presencia de garrapatas o animales ponzoñosos, subrayando que la prevención es clave para evitar incidentes, principalmente en niñas, niños y personas adultas mayores.

Finalmente, adelantó que estas jornadas continuarán replicándose en más colonias, como parte de una estrategia preventiva durante la temporada de calor.