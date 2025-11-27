Impulsa SIDE la economía en Creel con la Caravana de Emprendimiento

Jueves 27 de noviembre de 2025

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), llevó a cabo la Caravana de Emprendimiento en la comunidad de Creel, iniciativa que busca motivar a empresarios de la región con experiencias reales y el acercamiento a programas estatales de apoyo para el desarrollo de proyectos.

Durante la inauguración, participaron el subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico, Jesús García López, así como el titular de Desarrollo Económico del municipio de Bocoyna, quienes destacaron la importancia de impulsar el emprendimiento como herramienta para generar oportunidades económicas.

En la jornada participaron Emprendemos A.C., Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (Inadet), el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (Icatech) y la Dirección de Economía Social de la propia SIDE, quienes ofrecieron asesorías diversas.

Representantes de la SIDE subrayaron que la colaboración entre Gobierno, organismos empresariales y sociedad civil resulta clave para detonar proyectos sostenibles y con impacto social, especialmente en comunidades serranas.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de acompañar a las y los emprendedores en todas las etapas de su desarrollo.