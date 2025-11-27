El Estado

8.58°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 27 de noviembre de 2025

Impulsa SIDE la economía en Creel con la Caravana de Emprendimiento

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), llevó a cabo la Caravana de Emprendimiento en la comunidad de Creel, iniciativa que busca motivar a empresarios de la región con experiencias reales y el acercamiento a programas estatales de apoyo para el desarrollo de proyectos.

Durante la inauguración, participaron el subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico, Jesús García López, así como el titular de Desarrollo Económico del municipio de Bocoyna, quienes destacaron la importancia de impulsar el emprendimiento como herramienta para generar oportunidades económicas.

En la jornada participaron Emprendemos A.C., Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (Inadet), el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (Icatech) y la Dirección de Economía Social de la propia SIDE, quienes ofrecieron asesorías diversas.

Representantes de la SIDE subrayaron que la colaboración entre Gobierno, organismos empresariales y sociedad civil resulta clave para detonar proyectos sostenibles y con impacto social, especialmente en comunidades serranas.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de acompañar a las y los emprendedores en todas las etapas de su desarrollo.

Pensión Bienestar 2026: estiman aumento a 6,430 pesos para adultos mayores

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Siguen cerradas cuatro carreteras en Chihuahua por bloqueo de campesinos y productores

“El Caballo” Lozoya graba video promocional de su primer informe montado a caballo en Plaza del Ángel

Fernández Noroña acusa a viuda de alcalde asesinado; le reprochan comentarios en pleno 25N

Congreso de Chihuahua elegirá nuevo Auditor Superior del Estado
Estudio vincula menor uso de redes con menos ansiedad y depresión
“No nos retiramos sin un arreglo”: El Yako
Se mantienen cierres totales en distintos tramos carreteros del estado; autoridades piden extremar precauciones
Vinculan a proceso a siete escoltas y a presunto operador del asesinato del alcalde de Uruapan
Conjunto Primavera es invitado a cantar en El Vaticano durante las celebraciones de diciembre
Alfredo Chávez rinde su primer informe legislativo y confirma interés por la alcaldía de Chihuahua
Fernández Noroña acusa a viuda de alcalde asesinado; le reprochan comentarios en pleno 25N

Municipios

Más Noticias

“El Caballo” Lozoya graba video promocional de su primer informe montado a caballo en Plaza del Ángel
FGR imputa a Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por narcotráfico y contrabando
Presidente del Trife advierte complejidad de la jornada electoral 2027 y propone separar comicios judiciales