Impulsa SSPE capacitación especializada para fortalecer profesionalización policial

Lunes 23 de febrero de 2026

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó durante la mañana de este lunes una serie de resultados obtenidos a través de la Subsecretaría de Especialización y Profesionalización Policial, destacando capacitaciones y entrenamientos especializados orientados a formar elementos y personal cada vez más preparados para ejercer el servicio público.

Entre las acciones más relevantes sobresale la capacitación de Francotirador Policial SWAT, en la cual 16 policías fortalecieron sus capacidades de reacción estratégica y precisión operativa. De manera paralela, 20 elementos de la Dirección General de Logística recibieron formación como observadores aéreos, ampliando así las capacidades institucionales en tareas de vigilancia y apoyo operativo.

En el ámbito jurídico-operativo, se puso en marcha un proyecto integral de capacitación en el Sistema Penal Acusatorio, dirigido a personal de la Subsecretaría de Estado Mayor, Despliegue Policial, Inteligencia y Sistema Penitenciario. Este curso inició el pasado 20 de febrero y concluirá en diciembre del presente año, con el objetivo de estandarizar criterios y fortalecer la correcta integración de casos.

Asimismo, el Instituto Estatal de Seguridad Pública informó que un total de 636 elementos han sido capacitados en materia de Uso Legítimo de la Fuerza, consolidando protocolos de actuación con apego irrestricto a los derechos humanos y bajo estándares nacionales e internacionales.

En colaboración con la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), se impartió además un curso especializado en operación de drones, dirigido a nueve elementos, con el objetivo de fortalecer las labores de vigilancia, reconocimiento y apoyo en operativos aéreos de alto impacto.

Por su parte, en el Sistema Penitenciario se implementó el curso de Primeros Auxilios Psicológicos, dirigido a 11 personas privadas de la libertad, con el fin de reforzar acciones de detección y canalización oportuna hacia autoridades y especialistas, fortaleciendo así la atención en materia de salud mental al interior de los centros.

Estas acciones reafirman el compromiso de la SSPE de consolidar una corporación con mayor capacitación y profesionalización, como parte de la estrategia impulsada por el secretario Gilberto Loya, orientada a garantizar la seguridad en todo el estado, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.