Chihuahua

22.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Martes 7 de octubre de 2025

Impulsa regidora Isela Martínez acciones para mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses

Durante su primer año de actividades en la Administración Municipal 2024–2027, la regidora coordinadora de la Fracción Edilicia del PAN, Isela Martínez Díaz, impulsó diversas iniciativas y acciones enfocadas en mejorar la calidad de vida de las y los habitantes del municipio de Chihuahua. Entre ellas destacan la creación del Reglamento de Desarrollo Económico, la implementación del Presupuesto Progresivo para programas dirigidos a garantizar la igualdad de las mujeres y la firma de un convenio con la Organización Mundial de Alfabetización (WLO) para el desarrollo del programa Becas Inglés y la creación de la Universidad de las Mujeres.

El Reglamento de Desarrollo y Fomento Económico del Municipio de Chihuahua establece políticas públicas para fortalecer a comercios, empresas y emprendedores mediante la mejora regulatoria, la simplificación de trámites y el impulso a la innovación. Además, propone apoyos a sectores estratégicos con gestoría institucional, promoción de productos y vinculación con instituciones educativas, conforme a las necesidades de cada proyecto.

Este ordenamiento incorpora la economía circular como eje de desarrollo sostenible, con la creación de un consejo municipal especializado, y reconoce la economía naranja como motor clave de actividades creativas, culturales y tecnológicas. Asimismo, plantea estrategias para fortalecer el turismo, aprovechando la riqueza arquitectónica, gastronómica, histórica y rural de Chihuahua.

En materia de igualdad, Isela Martínez propuso una reforma al Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua para garantizar que los presupuestos enfocados en la equidad de género y el desarrollo de las mujeres sean progresivos, es decir, que no disminuyan respecto al ejercicio fiscal anterior. Con esta medida, se asegura que los recursos destinados a dichos programas crezcan cada año y se traduzcan en más y mejores oportunidades económicas, educativas, sociales y de salud para las mujeres chihuahuenses.

La regidora también inició un diálogo con la Organización Mundial de Alfabetización (WLO), entidad dedicada a promover la educación y la enseñanza del inglés como segundo idioma a nivel global. Gracias a esta colaboración, se concretó un convenio entre la WLO y el Gobierno Municipal de Chihuahua, encabezado por el alcalde Marco Bonilla Mendoza, del cual surgieron dos importantes programas educativos: Becas Inglés y la Universidad de las Mujeres.

El programa Becas Inglés ofrece clases en línea totalmente gratuitas para los niveles A1 y A2, con certificación europea avalada por la WLO y la Universidad CEU Cardenal Herrera. Por su parte, la Universidad de las Mujeres ofrece 30 licenciaturas, 155 maestrías y 60 especialidades en línea, con becas de hasta el 80% para mujeres en situación de vulnerabilidad. Este proyecto, que ya cuenta con más de 200 alumnas, busca fortalecer el empoderamiento, la profesionalización y las oportunidades laborales de las mujeres en Chihuahua.

Finalmente, la regidora Isela Martínez reiteró su compromiso de seguir trabajando en políticas públicas que garanticen el desarrollo integral de la ciudadanía, a través de la educación, la capacitación y la creación de oportunidades para todas y todos, como parte de las acciones que promueve el gobierno del alcalde Marco Bonilla Mendoza.

Omar García Harfuch omite a Chihuahua en informe de seguridad del primer año de Gobierno Federal

