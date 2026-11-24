Martes 24 de noviembre de 2026

Con el objetivo de fortalecer la economía local y respaldar el crecimiento de las y los emprendedores de la región noroeste, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), en coordinación con el Municipio de Cuauhtémoc, entregó financiamientos a pequeños negocios.

El titular de la dependencia, Jesús Carrillo, informó que en esta ocasión se benefició directamente a 23 personas, mediante una inversión bipartita de 1 millón 247 mil pesos.

Los recursos permitirán a las y los acreditados consolidar sus negocios, adquirir equipamiento e insumos e incrementar su capacidad operativa.

Explicó que los apoyos se otorgaron a través del Fondo de Inclusión Productiva y Economía Solidaria (FIPES), que opera en coordinación con el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech).

Carrillo precisó que estos financiamientos están dirigidos a impulsar las micro y pequeñas unidades productivas de la zona, fomentar el autoempleo y generar oportunidades para que más familias chihuahuenses mejoren sus ingresos.

Durante el evento se destacó que estos esquemas crediticios representan una alternativa accesible para quienes buscan iniciar o hacer crecer un proyecto productivo, mediante el acceso a recursos para fortalecer sus actividades comerciales.