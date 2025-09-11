Impulsan participación ciudadana con convenio entre IEE y Consejo Consultivo: Síndica Olivia Franco

Jueves 11 de septiembre de 2025

La Síndica Municipal de Chihuahua, Olivia Franco, manifestó su respaldo al Consejo Consultivo de Participación Ciudadana tras la firma del convenio de colaboración con el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), en el que se establecen acciones conjuntas para fortalecer la cultura democrática y promover la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos del municipio.

Franco destacó que este tipo de convenios representan un paso estratégico hacia la consolidación de una ciudadanía más informada, crítica y participativa, al brindar herramientas y mecanismos que facilitan el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos contemplados en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. “Acercar a la población estos mecanismos no solo fortalece la democracia, sino que también construye una sociedad más comprometida con su entorno y su gobierno”, expresó.

En ese sentido, subrayó que la colaboración institucional entre el IEE y el Consejo Consultivo permitirá impulsar actividades de formación, capacitación y difusión de información cívica, con el fin de motivar a más personas a involucrarse en procesos como el presupuesto participativo, consultas públicas y comités vecinales. “Fomentar una cultura de participación es clave para lograr políticas públicas más efectivas y gobiernos más transparentes y sensibles a las necesidades reales de la gente”, señaló.

La Síndica también reconoció el liderazgo y la visión de quienes han promovido este esfuerzo, como la expresidenta del Consejo, María Cristina Estrada Hernández, y el actual presidente, Jorge Arturo Espinoza Hernández, así como la apertura y disposición del IEE, encabezado por la consejera presidenta Yanko Durán Prieto, y del director ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Jesús Ortega Pineda.

Finalmente, Franco reiteró su compromiso desde la Sindicatura para continuar acompañando iniciativas que fortalezcan los lazos entre la ciudadanía y el gobierno, destacando que estos ejercicios no solo enriquecen la vida democrática de Chihuahua, sino que también consolidan una gestión pública más cercana, incluyente y efectiva.