Impulso al deporte y cercanía con la ciudadanía, ejes del informe del regidor Adán Galicia

Martes 7 de octubre de 2025

En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, el regidor Adán Isaías Galicia Chaparro, integrante de la fracción edilicia del PAN en el Ayuntamiento de Chihuahua, presentó su primer informe de actividades, en el que destacó su compromiso con el impulso al deporte, la gestión responsable y el apoyo directo a la ciudadanía.

Durante su exposición, Galicia subrayó que más del 80% de los apoyos gestionados desde su oficina han sido destinados a deportistas convencionales y de deporte adaptado, al considerar al deporte como una herramienta de transformación social y una vía efectiva para fortalecer el tejido comunitario.

“El deporte representa disciplina, valores y oportunidades. Mi compromiso ha sido apoyar a quienes entregan su esfuerzo en cada competencia, porque detrás de cada medalla hay una historia de sacrificio y de orgullo chihuahuense”, expresó el regidor.

A lo largo de su gestión, más de 600 deportistas chihuahuenses han sido beneficiados con apoyos económicos, material de entrenamiento, equipamiento deportivo y gestiones para facilitar su participación en competencias de alto rendimiento.

Una de las iniciativas más destacadas fue la gira “En los zapatos del deporte”, en la que el edil acompañó a atletas en sus espacios de entrenamiento para conocer sus necesidades directamente y compartir su esfuerzo.

“Para entender al deportista, hay que ponerse en sus zapatos, compartir su esfuerzo y sentir su entrega. Esta gira me permitió no sólo apoyar, sino aprender de su ejemplo diario”, afirmó.

También tuvo palabras de reconocimiento para las madres y padres de familia que respaldan a sus hijos en el ámbito deportivo:

“A los padres de familia, mi gratitud y respeto. Gracias por creer, por acompañar y por mantener viva la esperanza en el deporte como un camino de vida”.

Con este informe, Adán Galicia refrendó su compromiso con la cercanía con la gente, la gestión transparente de los recursos públicos y la promoción de políticas públicas que impulsen el desarrollo humano en el municipio de Chihuahua.