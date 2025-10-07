Chihuahua

24.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Martes 7 de octubre de 2025

Impulso al deporte y cercanía con la ciudadanía, ejes del informe del regidor Adán Galicia

En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, el regidor Adán Isaías Galicia Chaparro, integrante de la fracción edilicia del PAN en el Ayuntamiento de Chihuahua, presentó su primer informe de actividades, en el que destacó su compromiso con el impulso al deporte, la gestión responsable y el apoyo directo a la ciudadanía.

Durante su exposición, Galicia subrayó que más del 80% de los apoyos gestionados desde su oficina han sido destinados a deportistas convencionales y de deporte adaptado, al considerar al deporte como una herramienta de transformación social y una vía efectiva para fortalecer el tejido comunitario.

“El deporte representa disciplina, valores y oportunidades. Mi compromiso ha sido apoyar a quienes entregan su esfuerzo en cada competencia, porque detrás de cada medalla hay una historia de sacrificio y de orgullo chihuahuense”, expresó el regidor.

A lo largo de su gestión, más de 600 deportistas chihuahuenses han sido beneficiados con apoyos económicos, material de entrenamiento, equipamiento deportivo y gestiones para facilitar su participación en competencias de alto rendimiento.

Una de las iniciativas más destacadas fue la gira “En los zapatos del deporte”, en la que el edil acompañó a atletas en sus espacios de entrenamiento para conocer sus necesidades directamente y compartir su esfuerzo.

“Para entender al deportista, hay que ponerse en sus zapatos, compartir su esfuerzo y sentir su entrega. Esta gira me permitió no sólo apoyar, sino aprender de su ejemplo diario”, afirmó.

También tuvo palabras de reconocimiento para las madres y padres de familia que respaldan a sus hijos en el ámbito deportivo:

“A los padres de familia, mi gratitud y respeto. Gracias por creer, por acompañar y por mantener viva la esperanza en el deporte como un camino de vida”.

Con este informe, Adán Galicia refrendó su compromiso con la cercanía con la gente, la gestión transparente de los recursos públicos y la promoción de políticas públicas que impulsen el desarrollo humano en el municipio de Chihuahua.

Omar García Harfuch omite a Chihuahua en informe de seguridad del primer año de Gobierno Federal

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Sanciona EE.UU. a Familia Favela López y Doce Empresas por Vínculos con “Los Chapitos” y Fentanilo

Benefició Aliados por la Esperanza a niñas, niños y adolescentes: Paty Ulate

INEGI advierte multas de hasta 43 mil pesos por no participar en la Encuesta Intercensal 2025

Impulsa regidora Isela Martínez acciones para mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses
Participa Personal de la Sindicatura en el Foro Urbano de Vivienda 2025
INEGI advierte multas de hasta 43 mil pesos por no participar en la Encuesta Intercensal 2025
Propone PAN reducir número de regidores en municipios de Chihuahua
Sanciona EE.UU. a Familia Favela López y Doce Empresas por Vínculos con “Los Chapitos” y Fentanilo
Benefició Aliados por la Esperanza a niñas, niños y adolescentes: Paty Ulate
Prepara la Síndica Olivia Franco su Cuarto Informe de Labores
Trasladan a César Duarte a la Ciudad de México para comparecer ante la FGR

Municipios

Más Noticias

Difundieron Regidores del PAN 1er. Informe de Actividades a automovilistas en el crucero de la Diana Cazadora
Reafirma Síndica compromiso con la transparencia y vigilancia del gasto público
Reafirma Paty Ulate compromiso de trabajo con sentido de familia