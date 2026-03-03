México

27.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Martes 3 de marzo de 2026

Imputan a Karina Barrón y dos personas más por extorsión y falsedad de declaraciones

Karina Barrón, secretaria municipal de Desarrollo Humano de la alcaldía de Monterrey, y dos involucrados más —Deborah Velazco y Gustavo García— fueron imputados por delitos de extorsión y falsedad de declaraciones en una denuncia presentada por el senador Waldo Fernández.

El juez que atendió el caso determinó prisión preventiva oficiosa para los imputados. La audiencia de vinculación fue ampliada y se llevará a cabo el sábado 7 de marzo.

Karina Barrón, exdiputada local y federal, compitió por el Senado en la misma elección de 2024 en la que resultó ganador Fernández. Durante esa campaña se hizo pública una denuncia contra el senador por presunto abuso sexual; Fernández presentó pruebas para demostrar que la denuncia era un montaje y demandó a Barrón como responsable de la falsificación de hechos.

Bajo fuerte resguardo militar, sepultan a “El Mencho” en Zapopan

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Arranca Semana de Salud con exitosa jornada de donación altruista de sangre; 50 chihuahuenses contribuyen a salvar vidas

Reconoce Síndica logros de la Gobernadora Maru Campos previo a su Cuarto Informe

Bajo fuerte resguardo militar, sepultan a “El Mencho” en Zapopan

Detención de “El Chivis”: refuerzo de seguridad en la Fiscalía del Distrito Norte tras captura del presunto líder de “La Empresa”
Rancho Izaguirre: el hilo conductor que llevó a la captura y muerte de "El Mencho"
España niega el uso de sus bases militares a EE. UU. para ataques contra Irán
Cuba enfrenta crisis energética y Díaz-Canel llama a una “transformación urgente” del modelo económico
Vuelve a ser tema Laisha Michelle Oseguera González tras funeral de “El Mencho”
Detienen a cuatro presuntos integrantes de Los Mayos en Aldama con arsenal asegurado
Participa Personal de Sindicatura en la Campaña de Donación de Sangre Altruista
IMSS-Bienestar ofrece hasta 55 mil pesos a médicos especialistas para ampliar cobertura en zonas marginadas

Municipios

Más Noticias

México iniciará credencialización para el sistema universal de salud el 2 de abril
“El Mencho”, capo humilde de huaraches, supervisaba entrenamiento de sicarios en Jalisco
Estudiante italiano resulta agredido durante el funeral de "El Mencho" en Guadalajara