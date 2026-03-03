Imputan a Karina Barrón y dos personas más por extorsión y falsedad de declaraciones

Martes 3 de marzo de 2026

Karina Barrón, secretaria municipal de Desarrollo Humano de la alcaldía de Monterrey, y dos involucrados más —Deborah Velazco y Gustavo García— fueron imputados por delitos de extorsión y falsedad de declaraciones en una denuncia presentada por el senador Waldo Fernández.

El juez que atendió el caso determinó prisión preventiva oficiosa para los imputados. La audiencia de vinculación fue ampliada y se llevará a cabo el sábado 7 de marzo.

Karina Barrón, exdiputada local y federal, compitió por el Senado en la misma elección de 2024 en la que resultó ganador Fernández. Durante esa campaña se hizo pública una denuncia contra el senador por presunto abuso sexual; Fernández presentó pruebas para demostrar que la denuncia era un montaje y demandó a Barrón como responsable de la falsificación de hechos.