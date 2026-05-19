Imputan a expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por caso Plus Ultra

Martes 19 de mayo de 2026

La Audiencia Nacional informó que el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, fue imputado en una investigación relacionada con presunto tráfico de influencias en el rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra.

De acuerdo con las autoridades judiciales, Zapatero deberá comparecer el próximo 2 de junio ante el juez José Luis Calama, quien encabeza la investigación.

La causa también incluyó registros realizados en la oficina del exmandatario en Madrid y en otras empresas vinculadas al caso, entre ellas una relacionada con familiares del político, según reportes de medios españoles.

La Audiencia Nacional señaló que se investiga una presunta estructura de tráfico de influencias orientada a obtener beneficios económicos mediante gestiones ante instituciones públicas, principalmente en favor de Plus Ultra.

Entre los delitos atribuidos al exjefe del Ejecutivo español se encuentran organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

El caso gira en torno al rescate financiero otorgado a Plus Ultra en marzo de 2021, durante la pandemia de COVID-19, cuando la compañía recibió un préstamo público por 53 millones de euros a través de un fondo estatal destinado a empresas consideradas estratégicas.

La operación generó polémica en España debido a presuntos vínculos de la aerolínea con capitales venezolanos y a cuestionamientos de partidos de oposición sobre los criterios utilizados para autorizar el apoyo económico.

La investigación también menciona a una empresa de consultoría ligada a un allegado de Zapatero, que presuntamente habría participado como intermediaria financiera en pagos irregulares.

El caso provocó reacciones políticas inmediatas. El Partido Popular criticó al actual Gobierno encabezado por Pedro Sánchez, mientras que el Ejecutivo español pidió respetar la presunción de inocencia del expresidente.

Además, el proceso judicial se suma a otras investigaciones que involucran a figuras cercanas al entorno político de Sánchez, entre ellas el exministro José Luis Ábalos, actualmente investigado por presuntos actos de corrupción relacionados con contratos durante la pandemia.