Inaugura Congreso Parlamento Juvenil Chihuahuense 2026

Jueves 15 de octubre de 2026

Para fomentar en las nuevas generaciones la democracia participativa, el conocimiento de las funciones del Poder Legislativo y la oportunidad de participar, así como expresar inquietudes, problemáticas y necesidades de cada uno de los distritos que conforman el Estado, la 68 Legislatura del Congreso local inauguró el Parlamento Juvenil Chihuahuense 2026.

En la bienvenida, la diputada Magdalena Rentería Pérez, presidenta de la Comisión de Juventud y Niñez, dijo que el Congreso del Estado trabaja para que las y los jóvenes puedan tener oportunidades para estar activos en democracia, ejemplo para la población y que con ello, crezca la participación.

El diputado Óscar Avitia en su calidad de presidente de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, las y los alentó a no quedarse sin hacer nada y a participar en la vida pública, presentar ideas y propuestas para cambiar la realidad de las y los ciudadanos.

En su intervención, Fernanda Martínez, Directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud (ICHIJUV), felicitó a cada uno de las y los participantes y los alentó a trabajar juntos a favor de las y los chihuahuenses sin importar ideas, géneros o partidos: “somos la generación que no solo va a participar en política, si no que la va a cambiar para bien”.

Por su parte, Yanko Durán, presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), reiteró que con este tipo de actividades se busca impulsar la participación de las y los ciudadanos y principalmente, de las juventudes en la vida pública de la entidad: “las cosas que ustedes tienen que decir son importantes y hay que darles ese poder para que su voz se escuche”.

Las actividades se realizarán durante este 15 y 16 de octubre en las que las y los participantes, se formarán con pláticas impartidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aprenderán sobre el proceso legislativo y, por primera vez, trabajarán en comisiones de dictamen como: Educación, Cultura Física y Deporte, Gobernación y Puntos Constitucionales, Igualdad Sustantiva, Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable, Pueblos y Comunidades Indígenas, Salud y Trabajo y Previsión Social.

Además de esto, se tendrá un diálogo con diputadas y diputados de esta legislatura y por último, se tendrá el 16 de octubre, la simulación de una sesión en el Pleno del Congreso del Estado, en la que podrán exponer la postulación bajo la cual se registraron.

El Parlamento Juvenil Chihuahuense en su edición 2026, se conforma por las siguientes personas:

1. Josué García Lozoya.

2. Vanessa Juárez Martínez.

3. Mareli Guadalupe Zarrabal Martínez.

4. Julián Alejandro Rascón Grado.

5. María Fernanda Rivas Estrada.

6. Miguel Ángel Méndez Álvarez.

7. Alexssa Citlaly Martínez Rivas.

8. Patricio Gianluca Tobón Vega.

9. Mar Camila González Castillo.

10. David Gabriel Guaderrama Aragón.

11. Montserrat Meléndez Santiago.

12. Santiago Reyes Castrejón.

13. Naomi Yulissa Rodríguez Rochín.

14. Carlos Josué Muñoz Murillo.

15. Andrea Meléndez Rodríguez.

16. Pablo Damián Morales Castañeda.

17. Annel Angélica Domínguez Gómez.

18. Víctor Manuel Morales Acosta.

19. Blanca Mariana Viga Villordo.

20. Manuel Arturo Moreno Sáenz.

21. Santiago Adrián Torres Acosta.

22. Itzel Mariana Corral Araiza.

23. Alma Yanet Herrera González.

24. José Ángel Nava Lozano.

25. Sofía Daniella Cervantes Giner.

26. Juan Enrique Basurto Sánchez.

27. Emilio Antonio Perea Molina.

28. Paulina Flores Olson.

29. Azael Mateo Carranza Hernández.

30. Daniela Joseline Torres Romero.

31. Mayela Falcón.

32. Andrés Olson Lozano.

33. Joseline Judith García Luján.