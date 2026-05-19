Inaugura Consejo Estatal Agropecuario nuevas oficinas en Chihuahua

Martes 19 de mayo de 2026

El Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua inauguró sus nuevas oficinas ubicadas en la zona de Las Ánimas, en la ciudad de Chihuahua, como parte del cierre de la gestión de cuatro años de Arturo González Ruiz al frente del organismo.

El dirigente empresarial destacó que la construcción del nuevo inmueble representó uno de los principales compromisos asumidos al inicio de su administración, con el propósito de brindar un espacio más amplio, funcional y profesional para los socios y asociados del sector agroalimentario.

Las instalaciones fueron edificadas en terrenos de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, a un costado de la arena de rodeo en Las Ánimas, sitio donde comenzará a operar el personal del Consejo tras dejar las oficinas anteriormente ubicadas en el edificio de la CANACO Chihuahua.

Durante la ceremonia inaugural estuvieron presentes el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Jorge Esteve Recolons; el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Iván Bustillos Fuentes; además de representantes de autoridades estatales, municipales y miembros del sector productivo.

Arturo González Ruiz explicó que el proyecto fue financiado con recursos provenientes de cuotas de la membresía y de eventos organizados por el propio Consejo, aunque no precisó el monto total de inversión.

El nuevo edificio cuenta con oficinas administrativas y una sala de juntas para reuniones de trabajo de la membresía. Además, se contempla que en el futuro pueda albergar un Centro de Valor Agregado en coordinación con el Gobierno del Estado y organismos empresariales.

El dirigente señaló que la apertura de estas instalaciones representa un paso importante para el fortalecimiento institucional del sector agroalimentario de Chihuahua y calificó el proyecto como el cierre “con broche de oro” de su administración antes de entregar la presidencia del organismo a Néstor Baeza Corral durante la asamblea anual de este martes.