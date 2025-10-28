El Estado

21.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 28 de octubre de 2025

Inaugura Estado en Ahumada pozo de agua potable en beneficio de 20 mil habitantes

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), puso en operación de un nuevo pozo de agua potable en la colonia Barrio de Fátima, de ciudad Ahumada, que dará servicio a más de 20 mil personas.

La obra beneficiará directamente a 6 mil habitantes del sector, y de forma indirecta a otros 14 mil residentes de la localidad.

Los trabajos fueron encabezados por el equipo de Mecanización de la SDR, en apoyo al Ayuntamiento local e incluyeron 432 horas de exploración y ampliación, además del proceso de ademado y engravado que garantiza su adecuado funcionamiento.

Además se destinarán otras 72 horas de operación con el equipo de aforo, para asegurar su rendimiento y el suministro eficiente del agua.

El Gobierno del Estado impulsa obras de infraestructura, que mejoran la calidad de vida de los chihuahuenses y contribuya al desarrollo de municipios.

JMAS lanza programa “Ponte al Corriente con el Agua” con descuentos de hasta el 100% en multas y recargos

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Panteones municipales operarán en horario especial por Día de Muertos

Cabildos de Chihuahua y otras localidades apoyan iniciativa para eliminar ISR en aguinaldos

Maestros de Guachochi se manifiestan frente a la Presidencia Municipal para exigir justicia y paz

Rumores sobre la presunta captura de “Mayito Flaco” en Durango
Cierra este 3 de noviembre convocatoria del Premio Estatal por la Discapacidad “Manuel Trueva Martínez 2025”
Feria Regional de Saucillo deja a expositores derrama económica superior a los 295 mil pesos
Partido Verde organiza la primera Carrera Verde Chihuahua 5K
Fotógrafos capturan raro fenómeno atmosférico en Nueva Zelanda: los “red sprites”
EU destruye cuatro “narcolanchas” en operativo marítimo; hay 14 muertos y un sobreviviente
Ampliarán dos planteles de bachillerato en Ciudad Juárez como parte del Plan Nacional de Bachillerato 2026
SAT supera meta de recaudación por fiscalización en 2024 con un 144% más de lo previsto

Municipios

Más Noticias

EE. UU. firma acuerdo de 80 mil millones de dólares para impulsar energía nuclear destinada a la inteligencia artificial
Organización civil interpondrá amparo contra cobro de accesorios vehiculares en Chihuahua
Rehabilitación de la ciclopista de la Ciudad Deportiva registra un 95% de avance