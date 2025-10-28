Inaugura Estado en Ahumada pozo de agua potable en beneficio de 20 mil habitantes

Martes 28 de octubre de 2025

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), puso en operación de un nuevo pozo de agua potable en la colonia Barrio de Fátima, de ciudad Ahumada, que dará servicio a más de 20 mil personas.

La obra beneficiará directamente a 6 mil habitantes del sector, y de forma indirecta a otros 14 mil residentes de la localidad.

Los trabajos fueron encabezados por el equipo de Mecanización de la SDR, en apoyo al Ayuntamiento local e incluyeron 432 horas de exploración y ampliación, además del proceso de ademado y engravado que garantiza su adecuado funcionamiento.

Además se destinarán otras 72 horas de operación con el equipo de aforo, para asegurar su rendimiento y el suministro eficiente del agua.

El Gobierno del Estado impulsa obras de infraestructura, que mejoran la calidad de vida de los chihuahuenses y contribuya al desarrollo de municipios.