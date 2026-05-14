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Jueves 14 de mayo de 2026

Inaugura Marco Bonilla ampliación del CEDEFAM Vida Digna

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, inauguró la ampliación del centro comunitario “Vida Digna”, que ahora operará como un CEDEFAM Vida Digna para ofrecer más espacios destinados a actividades, talleres y reuniones comunitarias.

La obra fue realizada a través del programa de Presupuesto Participativo y beneficiará a más de mil 500 personas de la zona.

La ampliación contempla salones de usos múltiples, cocina, sanitarios, áreas para actividades comunitarias, además de instalaciones eléctricas, sistema de climatización y reja perimetral.

Durante su mensaje, el alcalde destacó la participación de las familias dentro del Presupuesto Participativo, al señalar que este mecanismo fortalece la participación ciudadana al permitir que sean los propios habitantes quienes decidan las obras prioritarias para sus colonias.

Posteriormente, el edil recorrió las instalaciones, donde usuarios realizaron demostraciones de actividades como zumba y baile country, además de agradecer por contar con un espacio más amplio y funcional.

De manera simultánea, se llevó a cabo una feria de servicios con diversas dependencias municipales, donde se ofrecieron descuentos de Tesorería, entrega de plantas del vivero municipal, vacunación y desparasitación de mascotas, así como información sobre salud física, mental y dental.

Durante el evento también se realizó la premiación de ligas infantiles y veteranas de fútbol integradas por habitantes de la colonia, a quienes el alcalde reconoció por fomentar el deporte y fortalecer la convivencia comunitaria.

Autoridades municipales señalaron que este proyecto representa un ejemplo de colaboración entre gobierno y ciudadanía para impulsar obras de beneficio social en la capital.

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