Inaugura Marco Bonilla cancha de tenis en Haciendas del Real con inversión de 5.7 millones

Martes 3 de marzo de 2026

El presidente municipal de Marco Bonilla inauguró una nueva cancha de tenis en el parque Haciendas del Real, obra realizada a través del programa de Presupuesto Participativo con una inversión de 5.7 millones de pesos.

Los trabajos contemplaron la construcción de la cancha, andadores de arcilla, banquetas perimetrales, iluminación LED para mayor visibilidad, instalación de bancas con malla sombra y gradas con techumbre metálica para resguardar a los asistentes del sol y la lluvia.

Durante su mensaje, el alcalde destacó que esta infraestructura fomenta el deporte, fortalece la convivencia y mejora la calidad de vida de las familias del sector poniente de Chihuahua. Asimismo, subrayó que el municipio es referente nacional en participación ciudadana, al destinar el 6 por ciento de sus ingresos al Presupuesto Participativo, mecanismo que permite a los ciudadanos decidir directamente las obras prioritarias en sus colonias.

En representación de los vecinos, Alejandra Fierro agradeció la realización del proyecto y reconoció el esfuerzo colectivo que permitió concretarlo. Señaló que es la primera ocasión en que ganan un proyecto mediante este esquema y adelantó que el espacio será ampliamente aprovechado, incluso con la impartición de clases de tenis.

Con mil 996 votos, la obra se posicionó entre las más solicitadas en el ejercicio de participación, dotando ahora a la zona poniente de la ciudad de un nuevo espacio deportivo y recreativo.