Chihuahua

16.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 9 de octubre de 2025

Inaugura alcalde Bonilla nuevas gradas y luminarias en el CETIS 86

El presidente municipal Marco Bonilla inauguró este martes las nuevas graderías y luminarias en la cancha de fútbol americano del CETIS 86, una obra impulsada por la comunidad escolar y que obtuvo más de 3 mil votos en la consulta del Presupuesto Participativo 2025.

La inversión, cercana a los 2 millones de pesos, beneficiará directamente a 1,567 estudiantes, quienes ahora cuentan con un espacio más digno y seguro para la práctica deportiva, favoreciendo la integración, la disciplina y el trabajo en equipo.

"Este proyecto es el reflejo de lo que sucede cuando la comunidad participa: la escuela mejora, la zona mejora, y la ciudad progresa", destacó el alcalde Bonilla.
Recordó que primero se inauguró la cancha de fútbol, un anhelo de muchos años, y ahora el sueño continúa con estas nuevas mejoras.

Durante el evento, también se reconoció el 44 aniversario del plantel, así como los 41 años de servicio docente de la maestra Rosa María Pérez.

El director del CETIS 86, Ramiro Federico Alanís Quintana, agradeció el respaldo del gobierno municipal, señalando que la educación también se forma fuera del aula:

“La educación no solo se construye en las aulas, también en los campos deportivos”.

Por su parte, Laura Contreras, coordinadora de Participación Ciudadana, elogió la organización del estudiantado, al conseguir más de 3 mil votos para hacer realidad el proyecto.

El diputado Carlos Olson también estuvo presente y celebró las mejoras, asegurando que “los jóvenes del CETIS 86 están en la gloria; tienen un campo digno, con luz y gradas, fruto del esfuerzo conjunto”.

Cámaras empresariales rechazan aumento del IEPS a refrescos propuesto en Paquete Económico 2026

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Sanciona EE.UU. a Familia Favela López y Doce Empresas por Vínculos con “Los Chapitos” y Fentanilo

Juez denuncia presiones en caso contra hermano de diputado; lo vinculan a proceso por tentativa de homicidio

Impulso al deporte y cercanía con la ciudadanía, ejes del informe del regidor Adán Galicia

Israel y Hamas aceptan primera fase de paz en Gaza: liberación de rehenes e inicio de retirada militar
Presenta Síndica Olivia Franco su 4º Informe de Labores ante el H. Ayuntamiento
Juez denuncia presiones en caso contra hermano de diputado; lo vinculan a proceso por tentativa de homicidio
Tesla lanza versiones más económicas del Model 3 y Model Y en respuesta al fin del crédito fiscal en EE.UU.
Sustituyen 320 lámparas a LED en Los Olivos; supervisa Bonilla avances en seguridad y servicios
Gerardo Fernández Noroña viaja en jet privado y genera críticas en redes
Judge lidera histórica remontada y mantiene con vida a los Yankees ante Toronto
Avanzan al 65% las obras de los puentes vehiculares hacia la Cascada de Cusárare

Municipios

Más Noticias

Impulso al deporte y cercanía con la ciudadanía, ejes del informe del regidor Adán Galicia
Omar García Harfuch omite a Chihuahua en informe de seguridad del primer año de Gobierno Federal
Impulsa regidora Isela Martínez acciones para mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses