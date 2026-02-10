El Estado

°C

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 11 de febrero de 2026

Inauguran SEyD y Ayuntamiento de Matamoros barda perimetral de Secundaria

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) y el Ayuntamiento de Matamoros, inauguraron la barda perimetral de la Secundaria Federal Alfredo Chávez Amparán, la cual beneficiará de manera directa a 188 estudiantes.

La obra estuvo a cargo del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife) y tuvo una inversión total de 901 mil 559 pesos, recursos que fueron aportados en conjunto por el Gobierno del Estado y el municipio.

El evento de inauguración de la barda fue encabezado por el titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, y el alcalde Jesús Enrique Peña Vázquez.

Gutiérrez Dávila destacó la suma de esfuerzos entre el Gobierno del Estado y los municipios para fortalecer la infraestructura educativa.

Por ello, manifestó que realizan inversiones que permitan que las instituciones cuenten con espacios dignos, funcionales, confortables, y sobre todo seguros, para que las y los estudiantes desarrollen su máximo potencial.

“Siempre es un gusto hacer equipo y más en este tipo de obras que benefician a nuestras alumnas y alumnos”, expresó por su parte Peña Vázquez.

Señalan omisiones de Vizsla Silver tras secuestro de 11 personas en Concordia; cinco han sido halladas sin vida

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

El Colegio de Ingenieros en Ecología lamenta el fallecimiento de Jesús Antonio de la O Valdez

Invierte el Gobierno Municipal más de 1.6 mdp en infraestructura educativa de kinder y primaria: Reg. Myrna Monge

Inicia entrega de tarjetas Bienestar en Juárez

Inicia Gobierno del Estado proceso de Indicación Geográfica del vino, carne, nuez y durazno chihuahuenses
Anuncia Desarrollo Humano nuevas vacantes laborales para personas con discapacidad y adultos mayores
Ofrece Cejum taller de repostería para fortalecer autonomía de mujeres en situación de violencia
Avanza en comisiones del Senado dictamen para jornada laboral de 40 horas
PCE reduce 20% deuda histórica y proyecta abasto de medicamentos de 92% en 2026
NOTAM declaró espacio aéreo de defensa nacional en El Paso; vuelos quedaron en tierra
SAT vigilará con mayor rigor gastos en tarjetas; fijan topes que obligan a aviso
Salud federal da por controlado brote de sarampión en Chihuahua tras aplicar 1.8 millones de vacunas

Municipios

Más Noticias

Reabre FAA espacio aéreo en El Paso; vuelos se reanudan con normalidad
Vinculan a proceso a alcalde de Tequila por delincuencia organizada y secuestro
Destaca Salud federal a Chihuahua como ejemplo en contención de sarampión