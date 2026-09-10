Inauguran Torre Centinela en Ciudad Juárez; concentra tecnología e inteligencia para seguridad

Jueves 10 de septiembre de 2026

Ciudad Juárez, Chih.- La gobernadora María Eugenia Campos Galván encabezó la inauguración de la Torre Centinela, complejo de 20 niveles y 115 metros de altura que concentrará labores de inteligencia, monitoreo y coordinación operativa de seguridad en Ciudad Juárez y el estado.

Durante el evento, la mandataria presentó la Plataforma Centinela como una estrategia para fortalecer la seguridad y el Estado de derecho mediante el uso de tecnología y una mayor capacidad de respuesta policial.

“Mientras en otras regiones de nuestro querido México los estados pierden el control de sus territorios, aquí demostramos que sí se puede consolidar la seguridad y el estado de derecho”, expresó Campos Galván.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, explicó que el proyecto integra información, tecnología, inteligencia y capacidades operativas, aunque enfatizó que las herramientas tecnológicas tienen como finalidad fortalecer el trabajo de los agentes.

“La tecnología no sustituye nunca a la policía, potencia sus capacidades”, afirmó.

Actualmente, más de 10 mil cámaras se encuentran conectadas a la Plataforma Centinela. La estrategia también cuenta con presencia en municipios como Cuauhtémoc, Delicias, Ojinaga, Camargo y Jiménez, además de subcentros en Guachochi, Madera y Bocoyna.

La Torre Centinela fue construida sobre un terreno de 4 mil 378 metros cuadrados y cuenta con más de 17 mil 800 metros cuadrados de construcción. Su estructura está sostenida por 58 pilas de cimentación de concreto reforzado y requirió más de 2 mil 400 toneladas de acero estructural.

El complejo tiene capacidad para albergar simultáneamente a más de 600 elementos y personal administrativo, quienes podrán coordinar desde sus instalaciones acciones de vigilancia, inteligencia y respuesta policial.

Durante la inauguración, Campos Galván informó además que en lo que va del año el promedio diario de homicidios en Chihuahua registra una disminución de 3.24%, que calificó como la mayor reducción de los últimos ocho años.

La ceremonia concluyó con un recorrido por las instalaciones y, posteriormente, con el encendido de la iluminación de la Torre Centinela, con lo que inició formalmente la operación del nuevo complejo de seguridad.