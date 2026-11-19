Jueves 19 de noviembre de 2026

El alcalde René Chavira inauguró una nueva cancha de fútbol rápido en la Escuela Secundaria 3015, obra realizada mediante el Presupuesto Participativo 2026, que beneficiará a más de 750 estudiantes.

El nuevo espacio deportivo permitirá que las y los alumnos cuenten con instalaciones adecuadas para practicar fútbol, realizar actividades físicas y fortalecer la convivencia escolar.

La cancha fue uno de los proyectos seleccionados por la ciudadanía a través del Presupuesto Participativo, mecanismo mediante el cual los habitantes del municipio deciden el destino de una parte de los recursos públicos.

Con esta entrega, más de 750 estudiantes dispondrán de un espacio para la práctica deportiva y las actividades recreativas, como parte de las acciones de mejoramiento de infraestructura educativa y deportiva en Chihuahua.