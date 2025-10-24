Incendian dos viviendas tras enfrentamientos en Nonoava y San Francisco de Borja

Viernes 24 de octubre de 2025

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reportó el incendio de dos viviendas luego de balaceras entre grupos criminales registradas en los municipios de Nonoava y San Francisco de Borja, en la zona serrana de Chihuahua.

De acuerdo con la información oficial, agentes investigadores acudieron a los poblados tras recibir reportes de enfrentamientos armados, localizando dos casas con daños severos por fuego, aunque no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas.

Fuentes policiales señalaron que una de las estructuras incendiadas sería una cabaña presuntamente vinculada a “El 11”, identificado como líder del grupo Gente Nueva del Tigre, organización criminal con presencia en la región.

El hecho se suma a la violencia recurrente en la sierra de Chihuahua, donde distintas células delictivas se disputan el control de rutas de trasiego y territorios estratégicos.

Elementos de la Fiscalía estatal y del Ejército Mexicano realizan operativos conjuntos para atender las alertas por presencia de hombres armados y disparos. Hasta el momento, no se han localizado sospechosos relacionados con los ataques.

Las autoridades mantienen presencia de seguridad permanente en la zona, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen de los incendios y su posible vínculo con las disputas entre grupos criminales.