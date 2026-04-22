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Miércoles 22 de abril de 2026

Incendian viviendas en comunidades de Chihuahua; investigan posible agresión a pobladores

Sujetos desconocidos provocaron incendios en viviendas ubicadas en las comunidades de El Pueblito y Falomir, lo que generó una movilización de corporaciones de seguridad en la zona.

De acuerdo con información oficial, se confirmó una casa afectada en cada localidad; sin embargo, versiones extraoficiales señalan que podrían ser hasta dos viviendas dañadas por el fuego en cada sitio.

Asimismo, trascendió que algunas personas habrían sido golpeadas durante los hechos, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para atender la emergencia, realizar labores de inspección y comenzar con las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

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