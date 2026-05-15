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Viernes 15 de mayo de 2026

Incendio consume estructura publicitaria vinculada al director de la JMAS Chihuahua

Durante la madrugada de este viernes se registró el incendio de una estructura publicitaria presuntamente perteneciente al director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, ubicada en el cruce de la avenida Fuerza Aérea y Palestina, lo que dejó severos daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego consumió gran parte de la publicidad instalada sobre una plataforma, la cual quedó prácticamente calcinada.

Imágenes difundidas tras el incidente muestran que la estructura sufrió daños totales a consecuencia de las llamas.

Versiones preliminares señalan que el incendio pudo haber sido provocado de manera intencional; sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado oficialmente las causas del siniestro.

Al lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos, así como corporaciones de seguridad, quienes realizaron labores para sofocar el fuego, tomar conocimiento de los hechos y asegurar el área.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas y se espera que las autoridades determinen el origen del incendio.

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