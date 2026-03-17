Incendio en Dos Bocas deja al menos una persona fallecida

Martes 17 de marzo de 2026

Un incendio registrado la madrugada de este martes en el complejo de Dos Bocas dejó al menos una persona muerta, según primeros reportes.

La víctima fue identificada como Fernando Arias, trabajador de seguridad, quien presuntamente resultó herido tras una explosión y falleció mientras era trasladado a un hospital.

Fuentes locales y medios regionales señalan que hasta cuatro personas podrían haber perdido la vida, incluyendo tres trabajadores que habrían quedado calcinados en el área donde se originó el incendio, cerca de la Terminal Marítima de Dos Bocas y la Refinería Olmeca.

“Son tres compañeros que se calcinaron en la zona y uno que murió en el hospital, es lo que sabemos”, declaró una fuente sindical a Reforma.

El incidente ocurrió en una zona operativa vinculada al almacenamiento de hidrocarburos, provocando explosiones y la movilización de equipos de emergencia.

Hasta el momento, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el incendio se registró en la barda perimetral del área de almacenamiento, fue controlado en pocas horas y no afectó la operación de la refinería, aunque no se han dado detalles oficiales sobre víctimas ni evacuaciones.