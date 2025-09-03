Chihuahua

16.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 3 de septiembre de 2025

Incendio en El Pasito deja daños en cinco locales; fue controlado en menos de una hora

Un incendio registrado la noche de ayer en el conocido centro comercial El Pasito dejó daños en al menos cinco locales, según informó la Policía Municipal. Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, el siniestro fue controlado en menos de una hora, evitando que las llamas se propagaran a más establecimientos.

El fuego comenzó alrededor de las 19:38 horas en las manzanas 8 y 9 del complejo comercial ubicado sobre la calle 27, entre Juárez y Aldama, una zona caracterizada por sus múltiples puestos con mercancía diversa.

A su llegada, los bomberos encontraron tres locales ya envueltos en llamas, por lo que fue necesario realizar entrada forzada para combatir el incendio desde el interior. La proximidad de los locales, sumada a la alta carga de productos almacenados, representaba un riesgo considerable de propagación.

Para atender la emergencia, se movilizaron elementos de los batallones Norte y Sur, así como 10 pipas de la Dirección de Mantenimiento Urbano, las cuales fueron distribuidas estratégicamente alrededor del complejo comercial. Sin embargo, no fue necesario utilizar el agua de las pipas, ya que el siniestro fue sofocado rápidamente, permitiendo iniciar de inmediato con las labores de remoción de escombros.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, aunque las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del incendio y cuantificar los daños materiales.

Huracán "Lorena" impactará al noroeste de México; prevén fuertes lluvias en Chihuahua

