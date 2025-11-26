Internacional

Miércoles 26 de noviembre de 2025

Incendio en Hong Kong deja al menos 13 muertos y varios heridos; edificios fueron consumidos por las llamas

A través de redes sociales se dio a conocer un incendio de gran magnitud ocurrido en el distrito de Tai Po, en Hong Kong, donde al menos 13 personas murieron luego de que las llamas consumieran por completo un edificio de departamentos residenciales.

Las imágenes y videos difundidos en plataformas digitales permitieron dimensionar la emergencia, mostrando cómo tres edificios eran devorados por el fuego, el cual se propagó rápidamente a pesar de los esfuerzos de los bomberos.

Reportes preliminares indican que varias personas permanecen atrapadas dentro de los departamentos, mientras que equipos de rescate realizan maniobras para intentar ponerlas a salvo. La policía ha comenzado a evacuar barrios cercanos ante el riesgo de que las llamas avancen hacia otras estructuras.

De acuerdo con autoridades locales, la rápida propagación del incendio se debe a que los edificios tienen cimientos de bambú, un material altamente inflamable que podría provocar el colapso total de las estructuras involucradas.

En un inicio se informó que cuatro personas habían perdido la vida —entre ellas un bombero—; sin embargo, la cifra fue actualizada más tarde por el Gobierno de Hong Kong, que confirmó 13 fallecidos y ocho personas heridas.

Las labores para controlar el incendio continúan, mientras las autoridades investigan el origen del siniestro y evalúan los daños en la zona afectada.

