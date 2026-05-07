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Jueves 7 de mayo de 2026

Incendio en Parque Tabasco deja cinco personas sin vida

Un incendio registrado en la Nave 1 del Parque Tabasco, en Villahermosa, dejó un saldo de cinco personas fallecidas, informaron autoridades estatales.

El gobernador de Tabasco, Javier May, confirmó que el incendio ya fue controlado y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

“Durante estos lamentables hechos, cinco personas perdieron la vida, por lo que expresamos nuestras condolencias a sus familiares y ofrecemos todo nuestro apoyo”, señaló el mandatario.

Asimismo, indicó que se brindará apoyo económico a los expositores afectados de la Feria de Tabasco, como parte de un programa de recuperación tras el siniestro.

El gobernador también destacó la participación de la ciudadanía en la evacuación de la zona, lo que permitió evitar una tragedia mayor.

Autoridades iniciaron ya las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incendio, mientras se espera que en las próximas horas se informe sobre el futuro de las actividades de la feria.

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