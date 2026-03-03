Incendio forestal en Aldama afectó al menos 30 hectáreas; fue sofocado

Martes 3 de marzo de 2026

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) reportó que un incendio forestal en el municipio de Chihuahua afectó por lo menos 30 hectáreas, aunque autoridades municipales informaron posteriormente que el siniestro fue sofocado en su totalidad.

De acuerdo con el reporte de la Conafor, con corte a las 11:28 horas del lunes, a nivel nacional se registraban 20 incendios forestales activos y 15 ya liquidados. En Chihuahua se mantenía uno activo, ubicado en el municipio de Aldama.

El incendio inició el domingo 1 de marzo en el Ejido Hormigas, a un costado de la carretera rumbo a Ojinaga. La superficie preliminar afectada fue de 30 hectáreas y hasta la mañana del lunes era combatido por 31 brigadistas, quienes reportaban un 70% de control y 40% de liquidación.

Por su parte, el Gobierno Municipal de Aldama informó que, con apoyo de brigadas del Centro Estatal de Manejo de Fuego, el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, lograron sofocar completamente el incendio durante el transcurso del día. Señalaron que la afectación aproximada fue de 2.9 kilómetros cuadrados, principalmente en pastizales, y confirmaron que no se registraron pérdidas humanas ni personas lesionadas. Hasta el momento, se desconoce el origen del siniestro.