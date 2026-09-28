El Estado

24.76°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 28 de septiembre de 2026

Incluye Gabinete de Seguridad a Chihuahua en operativo contra huachicol; aseguran 500 mil litros de combustible

El Gabinete de Seguridad Federal informó sobre una serie de operativos contra el robo y contrabando de hidrocarburos realizados en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, donde se efectuaron 19 cateos y fueron detenidas tres personas.

De acuerdo con la información difundida en sus cuentas oficiales, las acciones fueron resultado de trabajos de inteligencia militar y contaron con la participación de elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República.

Entre los detenidos se encuentra Jesús Manuel “N”, alias “Bebo”, identificado por las autoridades como operador financiero de la facción “Metros” del Cártel del Golfo y presuntamente relacionado con una red dedicada al contrabando de hidrocarburos.

El Gabinete de Seguridad señaló que el detenido cuenta además con una orden de aprehensión por delincuencia organizada, en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como resultado de los cateos, las autoridades aseguraron 13 inmuebles, dos aeronaves, 50 vehículos, 107 remolques tipo cisterna, 84 tractocamiones, 49 camiones recolectores, 11 bombas despachadoras y cuatro tanques.

También fueron decomisados alrededor de 500 mil litros de combustible, así como metanfetamina, cartuchos, motocicletas y dinero en efectivo.

Aunque Chihuahua fue mencionado entre las entidades donde se desplegaron las acciones federales, hasta el momento el Gabinete de Seguridad no ha precisado cuántos de los cateos, detenciones o aseguramientos corresponden específicamente al estado.

Fija Infonavit en 862 mil pesos precio máximo de viviendas del Bienestar

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detiene ICE en El Paso a exfuncionario de César Duarte

“Ninguna colonia tiene que estar al garete de los malandros”: César Jáuregui

Morena dará a conocer este lunes a su coordinador estatal en Chihuahua

Vinculan a proceso a exsecretario de Torreón por delincuencia organizada y lavado de dinero
Pide Cuauhtémoc Estrada respeto a la SCJN ante revisión de reforma electoral de Chihuahua
Atacan a balazos a mujer embarazada en Los Mochis; mueren ella y su bebé
El método de selección debe llevarnos a la candidatura más fuerte: César Jáuregui
Mantiene Protección Civil alerta amarilla ante efectos asociados al huracán Polo
Pide De la Peña a Suprema Corte respetar blindaje electoral aprobado en Chihuahua
Daniela Álvarez pide a la SCJN mantener blindaje electoral en Chihuahua
Arrancan los “Sábados de Ciencia” en el Museo Semilla con más de 200 asistentes

Municipios

Más Noticias

Huracán “Polo” enfila hacia Baja California Sur; prevén impacto esta tarde
Dólar se acerca a los 18 pesos ante mayor aversión al riesgo
BBVA reducirá horario de atención en sucursales