Incluye Gabinete de Seguridad a Chihuahua en operativo contra huachicol; aseguran 500 mil litros de combustible

Lunes 28 de septiembre de 2026

El Gabinete de Seguridad Federal informó sobre una serie de operativos contra el robo y contrabando de hidrocarburos realizados en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, donde se efectuaron 19 cateos y fueron detenidas tres personas.

De acuerdo con la información difundida en sus cuentas oficiales, las acciones fueron resultado de trabajos de inteligencia militar y contaron con la participación de elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República.

Entre los detenidos se encuentra Jesús Manuel “N”, alias “Bebo”, identificado por las autoridades como operador financiero de la facción “Metros” del Cártel del Golfo y presuntamente relacionado con una red dedicada al contrabando de hidrocarburos.

El Gabinete de Seguridad señaló que el detenido cuenta además con una orden de aprehensión por delincuencia organizada, en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como resultado de los cateos, las autoridades aseguraron 13 inmuebles, dos aeronaves, 50 vehículos, 107 remolques tipo cisterna, 84 tractocamiones, 49 camiones recolectores, 11 bombas despachadoras y cuatro tanques.

También fueron decomisados alrededor de 500 mil litros de combustible, así como metanfetamina, cartuchos, motocicletas y dinero en efectivo.

Aunque Chihuahua fue mencionado entre las entidades donde se desplegaron las acciones federales, hasta el momento el Gabinete de Seguridad no ha precisado cuántos de los cateos, detenciones o aseguramientos corresponden específicamente al estado.