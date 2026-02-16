El Estado

3.46°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 16 de febrero de 2026

Incluyen gasolinera de Nuevo Casas Grandes entre las más caras del país, según Profeco

Una estación de servicio de la marca Pemex fue señalada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) como una de las gasolineras que venden más caro el litro de combustible en el país, al ofrecerlo en 24.15 pesos.

La información fue dada a conocer durante la Conferencia de Prensa de la Presidencia de la República, donde se detalló que la estación se ubica en la avenida 20 de Noviembre número 312, en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

De acuerdo con el reporte semanal, el margen de ganancia registrado es de 3.09 pesos por litro en la gasolina regular, conocida popularmente como “verde”.

Monitoreo nacional de precios

El informe forma parte del seguimiento que realiza Profeco sobre los precios de combustibles y productos de la canasta básica en distintos puntos del país, con el objetivo de detectar abusos y fomentar la competencia.

En el mismo reporte se incluyó el monitoreo de supermercados y centrales de abasto. En el estado de Chihuahua, una sucursal de Bodega Aurrera denominada “Aeropuerto” fue identificada como la tienda con el precio más alto en la canasta básica, al registrar un costo de 936.30 pesos, por encima del precio pactado de 910 pesos.

Vigilancia y transparencia

Las autoridades federales reiteraron que estos reportes buscan brindar información transparente a los consumidores y evidenciar establecimientos con márgenes de ganancia elevados.

Profeco exhortó a los proveedores a respetar los acuerdos establecidos y recordó a la ciudadanía que puede denunciar irregularidades a través de los canales oficiales de la institución.

El monitoreo semanal continuará como parte de la estrategia federal para contener incrementos injustificados y proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

EE. UU. habría utilizado IA “Claude” en operativo contra Nicolás Maduro, según The Wall Street Journal

