Incomoda a Claudia Sheinbaum la verdad; el ataque contra TV Azteca es contra la libertad de las y los mexicanos: Isela Martínez

Martes 26 de mayo de 2026

La Regidora del PAN señaló que la verdad incomoda al gobierno federal y que intentar silenciar medios de comunicación es una ruta propia de regímenes autoritarios.

La Regidora Isela Martínez Díaz, coordinadora de la Fracción Edilicia del Partido Acción Nacional, lamentó el llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la ciudadanía para que deje de sintonizar TV Azteca, y advirtió que ese tipo de acciones no solo atentan contra la libertad de expresión, sino contra el derecho de todos los mexicanos a informarse libremente.

Luego de que la Presidenta de la República hiciera un llamado a través de su conferencia matutina para pedirle a la ciudadanía públicamente no sintonizar dicha televisora, argumentando que existe una campaña de desinformación en contra de su administración, Martínez Díaz destacó que lo que aparece en las pantallas es un reflejo de la realidad que enfrentan las familias mexicanas: inseguridad cotidiana, el crimen organizado permeando la vida pública, el costo de vida que supera los ingresos de los hogares y un sistema de salud que sigue sin responder a las necesidades básicas de la población.

Por ello, señaló que lo que verdaderamente incomoda al gobierno de Morena no es la desinformación, sino la realidad que se transmite en todos los medios de comunicación y que millones de familias mexicanas viven todos los días, la cual no cambia si deja de publicarse.

Expresó que cuando desde el poder se busca descalificar, exhibir o señalar públicamente a medios de comunicación críticos, se envía un mensaje delicado para la democracia y la pluralidad de ideas, especialmente en un momento donde el país enfrenta retos graves en materia de seguridad, economía y gobernabilidad.

Además, los medios de comunicación cumplen una función esencial dentro de cualquier democracia, ya que permiten visibilizar tanto los avances como las problemáticas que enfrenta la sociedad, así como brindar espacios para distintas voces y puntos de vista.

"Es una ruta muy peligrosa la que está tomando el gobierno de la 4T. Intentar silenciar voces, señalar medios y convertir al periodismo crítico en enemigo público son los primeros pasos de los regímenes que van perdiendo tolerancia a la verdad”, declaró.

Por otro lado, Martínez Díaz aseguró que resulta preocupante que el gobierno federal destine su atención y energía a desacreditar a los medios que cuestionan, en lugar de atender las urgencias que afectan a la población, las cuales son denunciadas diariamente no solo por esta televisora sino por cientos de medios de comunicación que escuchan a la ciudadanía.

Isela Martínez reiteró que la libertad de expresión y el derecho a la información deben defenderse siempre, incluso cuando las opiniones resulten incómodas para quienes ejercen el poder, por lo que hizo un llamado al gobierno de Claudia Sheinbaum para prestar oídos a las necesidades del país y enfocar sus esfuerzos en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, no en buscar polarizar y controlar la información como forma de asegurar la permanencia de su partido en el poder.