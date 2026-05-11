Incrementan líneas de pobreza en abril; alimentos básicos presionan gasto familiar: Inegi

Lunes 11 de mayo de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó este lunes las Líneas de Pobreza correspondientes a abril de 2026 en los ámbitos rural y urbano, indicadores que permiten medir si los ingresos de la población son suficientes para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, bienes y servicios.

De acuerdo con el reporte, la línea de pobreza extrema por ingresos —basada únicamente en el costo de la canasta alimentaria— se ubicó en mil 966.06 pesos mensuales en zonas rurales y en 2 mil 598.99 pesos en áreas urbanas.

En cuanto a la línea de pobreza por ingresos, que incluye también bienes y servicios no alimentarios, esta alcanzó los 3 mil 572.47 pesos en el ámbito rural y los 4 mil 954.23 pesos en el urbano.

El instituto detalló que la línea de pobreza extrema en ciudades registró un incremento mensual de 1.1 por ciento y un aumento anual de 8.3 por ciento. En comunidades rurales, el alza mensual fue de 1.3 por ciento, mientras que el crecimiento anual también fue de 8.3 por ciento.

El aumento anual del costo de la canasta alimentaria superó la inflación general del país, que durante abril se ubicó en 4.4 por ciento, al colocarse 3.9 puntos porcentuales por encima.

Entre los productos que más influyeron en el incremento destacan el jitomate, el chile y la papa. En zonas rurales, el jitomate y el chile fueron los productos con mayor incidencia, mientras que en el ámbito urbano destacó el aumento en el precio de la papa.

Asimismo, el rubro de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar también tuvo un impacto importante en el aumento anual del valor monetario de la canasta alimentaria.

El informe refleja el impacto que continúa generando el encarecimiento de productos básicos en la economía de los hogares mexicanos, particularmente entre los sectores con menores ingresos.