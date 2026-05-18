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Lunes 18 de mayo de 2026

Incumplen 44% de gasolineras acuerdo para vender diésel en 27 pesos: Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor informó que casi el 44 por ciento de las estaciones de servicio en el país no respetan el acuerdo para vender el diésel en un máximo de 27 pesos por litro.

Durante la conferencia matutina, el titular de la Profeco, Iván Escalante, detalló que únicamente el 56.3 por ciento de las gasolineras cumple actualmente con el precio establecido.

De acuerdo con los datos presentados por el funcionario, el 9.6 por ciento de las estaciones vende el diésel en 27 pesos con 50 centavos, mientras que el 34.1 por ciento lo comercializa por encima de ese precio.

Escalante señaló que la dependencia continuará implementando medidas para alertar a los consumidores sobre establecimientos que ofrecen precios excesivos.

“Del 13 de abril al 15 de mayo se han realizado 601 visitas al mismo número de estaciones y se han colocado 98 lonas para advertirle a todas las personas a no comprar ahí”, explicó.

Añadió que estas acciones también están acompañadas por procedimientos jurídico-administrativos contemplados en la ley para sancionar irregularidades.

En contraste, destacó que el precio promedio de la gasolina regular se mantiene por debajo de los 24 pesos por litro en el país.

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