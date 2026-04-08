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Miércoles 8 de abril de 2026

Indignación en redes: exhiben a mujer rarámuri siendo incitada a vapear durante festejos de Semana Santa

Una fuerte polémica estalló en redes sociales luego de la difusión de un video donde una mujer de la etnia rarámuri aparece siendo incitada a inhalar de un dispositivo electrónico de vapeo —presuntamente cargado con marihuana— mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.

La grabación, publicada por la usuaria @perla.ivonne.arme, habría sido tomada durante los festejos de Semana Santa en el asentamiento El Oasis. En el clip, la creadora de contenido anima explícitamente a la mujer indígena a consumir del vaporizador, lo que ha generado amplio rechazo.

La molestia de los internautas radica en que la tiktoker habría aprovechado el evidente estado de vulnerabilidad de la mujer rarámuri para generar interacción y aumentar sus métricas en la plataforma. Aunque en el video se observa que la mujer accede a inhalar del dispositivo, usuarios señalaron que esto no justifica la conducta exhibida ni la exposición pública posterior.

Diversos comentarios reprobaron el uso de la imagen de personas pertenecientes a pueblos originarios para fines de entretenimiento trivial, subrayando la necesidad de mayor ética, respeto y responsabilidad social por parte de los creadores de contenido.

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