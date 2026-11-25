Miércoles 25 de noviembre de 2026

La exconductora de televisión Inés Gómez Mont habría viajado a España junto con sus hijos, luego de ser liberada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), tras el pago de una fianza.

De acuerdo con versiones difundidas este miércoles 25 de noviembre, sus abogados habrían gestionado los pasaportes necesarios para trasladarse a territorio español, aprovechando su doble nacionalidad.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) no ha confirmado oficialmente su destino.

Su salida voluntaria de territorio estadounidense no implica la cancelación de los procesos penales que enfrenta en México por presunta delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.

Las autoridades mexicanas aún podrían solicitar su extradición desde el país donde se encuentre.

Hasta el momento, su presunta estancia en España permanece sin confirmación oficial.