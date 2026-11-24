Martes 24 de noviembre de 2026

La conductora mexicana Inés Gómez Mont salió del centro de detención migratoria de Broward, en Florida, donde permanecía desde el pasado 30 de octubre, luego de ser detenida por autoridades estadounidenses debido a presuntas irregularidades en su situación migratoria.

De acuerdo con registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Gómez Mont ya no se encuentra en el Centro de Transición de Broward, ubicado en Pompano Beach, cerca de Miami, donde todavía permanecía recluida hasta este lunes.

La presentadora y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, enfrentan órdenes de aprehensión en México por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal.

Sin embargo, las detenciones de ambos en territorio estadounidense estuvieron relacionadas con su situación migratoria y no con la ejecución de las órdenes judiciales emitidas por autoridades mexicanas.

En el caso de Gómez Mont, fue detenida el pasado 30 de octubre, mientras que Álvarez Puga había sido arrestado en septiembre de 2025, también por presuntas irregularidades migratorias.

Continúa pendiente su situación legal

El 3 de noviembre, cuando permanecía bajo custodia del ICE, Gómez Mont fue notificada de un procedimiento migratorio en el que las autoridades estadounidenses la clasificaron como extranjera inadmisible.

Según el expediente, esta condición se relaciona con la presunta falta de documentación válida para permanecer en Estados Unidos y cuestionamientos sobre las condiciones de su ingreso al país.

Su salida del centro de detención no significa que haya concluido el procedimiento migratorio ni que se hayan retirado las acusaciones que enfrenta en México.

Su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, obtuvo previamente su libertad bajo fianza por determinación de un juez migratorio y continúa litigando para evitar su deportación.

Álvarez Puga solicitó asilo en Estados Unidos el 11 de julio de 2022, aunque hasta el momento se desconoce si Gómez Mont presentó una petición similar.

México mantiene solicitudes de extradición

Las autoridades mexicanas han solicitado la extradición de ambos desde hace más de un año; sin embargo, de acuerdo con la información disponible, Estados Unidos todavía no ha iniciado formalmente los procedimientos correspondientes.

La salida de Gómez Mont del centro de Broward abre una nueva etapa en su situación migratoria, aunque no se han confirmado oficialmente las condiciones de su liberación ni si deberá cumplir medidas de supervisión mientras continúa su proceso.

Por ahora, tanto la conductora como su esposo permanecen sujetos a asuntos legales pendientes en Estados Unidos y México, sin que exista una fecha confirmada para una eventual extradición.