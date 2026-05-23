Inflación en Chihuahua supera la media nacional y alcanza 4.42% en la primera quincena de mayo

Sábado 23 de mayo de 2026

La inflación en la ciudad de Chihuahua continuó acelerándose durante la primera quincena de mayo al ubicarse en 4.42 por ciento anual, superando tanto el 4.25 por ciento registrado en la quincena anterior como la inflación nacional, que cerró en 4.11 por ciento, de acuerdo con información del Centro de Información Económica y Social (CIES) basada en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El incremento representa además un notable aumento respecto al mismo periodo del año pasado, cuando la inflación en la capital del estado se encontraba en 3.03 por ciento, reflejando una mayor presión sobre el poder adquisitivo de las familias chihuahuenses.

A nivel estatal, la inflación se ubicó en 3.91 por ciento durante la primera mitad de mayo, ligeramente por debajo del 3.93 por ciento registrado al cierre de abril. La tendencia descendente también se observó en otras ciudades de la entidad, como Ciudad Juárez, donde pasó de 3.58 a 3.40 por ciento, y en Jiménez, que redujo su indicador de 4.16 a 4.04 por ciento.

Los mayores incrementos de precios se concentraron en el rubro de Alimentos, bebidas y tabaco, que registró una variación anual de 5.43 por ciento. Le siguieron Muebles, aparatos y accesorios domésticos con 4.08 por ciento y Salud y cuidado personal con 3.55 por ciento.

Asimismo, los sectores de Educación y esparcimiento y Vivienda reportaron aumentos de 3.53 y 3.52 por ciento, respectivamente. Por su parte, Ropa, calzado y accesorios presentó una inflación de 1.96 por ciento, mientras que Transporte registró 1.81 por ciento.

El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Gonzalo Aguilera García, explicó que las presiones inflacionarias en el norte del país están relacionadas principalmente con el incremento en los costos de transporte y fletes utilizados para la distribución de productos agropecuarios.

Además, advirtió que el panorama inflacionario podría mantenerse presionado debido a factores internacionales, particularmente por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que han impactado los precios internacionales del petróleo. Bajo este escenario, estimó que la inflación nacional podría cerrar el año en alrededor de 4.20 por ciento.

A nivel nacional, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una disminución quincenal de 0.16 por ciento durante la primera mitad de mayo, aunque la inflación anual se ubicó en 4.11 por ciento.

Entre los productos que más contribuyeron al aumento de precios destacaron la papa, con un incremento de 5.46 por ciento; el jitomate, con 5.39 por ciento; el transporte aéreo, con 4.34 por ciento; los detergentes, con 2.68 por ciento; y el gas doméstico LP, con 1.81 por ciento.

En contraste, algunos productos agrícolas registraron importantes reducciones en sus precios, como el pepino, que disminuyó 22.16 por ciento; el tomate verde, 18.59 por ciento; otros chiles frescos, 14.28 por ciento; y el chile serrano, 11.21 por ciento.

Por su parte, Aranxa Sánchez, economista principal de Bankaool, señaló que persisten presiones sobre diversos productos de la canasta básica pese a la implementación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

La especialista consideró que las futuras decisiones del Banco de México en materia de tasas de interés dependerán del comportamiento de la inflación subyacente y de factores como la evolución de los precios de los alimentos, los efectos climáticos y el impacto rezagado de los costos de fertilizantes importados.

El comportamiento de los precios en Chihuahua mantiene la atención de especialistas y autoridades económicas, especialmente por el impacto que la inflación tiene en el gasto diario de los hogares y en la actividad productiva de la entidad.