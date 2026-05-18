Inflación, gasolina y empleo marcan semana económica complicada en Estados Unidos

Lunes 18 de mayo de 2026

La economía de Estados Unidos volvió a colocarse en el centro de atención durante la última semana, luego de que nuevos indicadores reflejaran presiones inflacionarias, aumento en los precios de combustibles y señales de desaceleración en el consumo.

De acuerdo con datos del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, la inflación al consumidor se ubicó en 3.8 por ciento anual durante abril, impulsada principalmente por el incremento en los precios de la gasolina derivado del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En términos mensuales, el Índice de Precios al Consumidor aumentó 0.6 por ciento, mientras que la gasolina registró un alza de 5.4 por ciento durante abril y acumula un incremento anual superior al 28 por ciento.

La asociación automovilística AAA reportó que el precio promedio del galón de gasolina supera actualmente los 4.50 dólares, cifra que representa un aumento de 44 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

A esto se sumó un repunte en la inflación mayorista. El Índice de Precios al Productor subió 6 por ciento anual, su mayor incremento desde diciembre de 2022, mientras que los costos energéticos aumentaron 22.7 por ciento en comparación anual.

En materia laboral, el Departamento del Trabajo informó que las solicitudes de apoyo por desempleo aumentaron en 12 mil, para alcanzar un total de 211 mil solicitudes durante la última semana. Aunque la cifra continúa en niveles relativamente bajos, especialistas advierten un mercado laboral con pocas contrataciones.

Por otra parte, las ventas minoristas mostraron una desaceleración al crecer apenas 0.5 por ciento en abril, por debajo del 1.6 por ciento registrado en marzo, reflejando que los consumidores destinan una mayor parte de su presupuesto al gasto energético.

Finalmente, el mercado inmobiliario también presentó señales de estancamiento. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios informó que las ventas de viviendas usadas crecieron apenas 0.2 por ciento durante abril.

Analistas advierten que el comportamiento de los energéticos y la incertidumbre geopolítica seguirán siendo factores clave para la economía estadounidense en las próximas semanas.