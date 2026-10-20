Influencer Alan Nevarez se suma a campaña por la liberación de César Jáuregui

Martes 20 de octubre de 2026

El influencer Alan Nevarez Rascón se sumó públicamente a las expresiones de apoyo al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien enfrenta un proceso federal por el presunto delito de traición a la patria.

A través de su cuenta de Facebook, Nevarez publicó una fotografía en la que aparece sosteniendo una cartulina con la frase “Free Jáuregui Now!!!”, mientras se encuentra frente al Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México.

La publicación fue acompañada por el hashtag #FreeJauregui y un mensaje en el que cuestionó la acusación contra el exfuncionario: “¿Cómo va a ser un traidor a la patria quien ha luchado contra el cáncer de la patria?”.

La manifestación del influencer se suma a las expresiones públicas que han surgido en respaldo de Jáuregui tras su detención y posterior traslado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México.

Este martes, el exfiscal comparece ante una jueza federal por la imputación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), relacionada con la participación de agentes estadounidenses en el operativo realizado en abril en El Pinal, Chihuahua.

El mensaje difundido por Nevarez constituye una postura personal de respaldo al exfiscal y no modifica la situación jurídica del proceso, en el que Jáuregui mantiene la presunción de inocencia.