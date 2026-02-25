Influencer María Julissa niega vínculos con operativo contra “El Mencho”

Miércoles 25 de febrero de 2026

La influencer María Julissa rechazó públicamente las versiones que la señalan como presunta “informante” en el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, luego de que en redes sociales circularan publicaciones virales que la vinculan con el caso.

A través de un pronunciamiento en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido aseguró que no tiene relación alguna con los hechos. “Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación”, escribió, al calificar como falsa la información difundida en distintas plataformas.

La polémica creció tras la circulación de montajes e imágenes manipuladas —algunas presuntamente elaboradas con inteligencia artificial— que la mostraban junto al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las publicaciones generaron miles de interacciones y especulaciones sin que existan pruebas que respalden los señalamientos.

La teoría tomó fuerza después de que se diera a conocer que la ubicación del capo habría sido obtenida a través del entorno cercano de una de sus parejas sentimentales. En este contexto, también se reportó la difusión de mensajes intimidatorios atribuidos al crimen organizado en algunas regiones, en los que se menciona a creadores de contenido en medio de advertencias por supuestas filtraciones.

“La información que está circulando es falsa y carece de fundamento. Les pido que no compartan contenido sin verificar y que no den por cierta cualquier publicación que vean en redes. La desinformación puede causar mucho daño”, añadió María Julissa en su mensaje.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, informó que el narcotraficante se encontraba oculto en una cabaña en Tapalpa, hasta donde fue a visitarlo su pareja sentimental, quien presuntamente ya era vigilada por agentes de inteligencia militar.

Según el relato oficial, tras el despliegue de fuerzas especiales, Oseguera Cervantes y su círculo cercano intentaron huir hacia una zona boscosa, donde finalmente fueron localizados.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han revelado la identidad de la mujer vinculada al rastreo del capo ni se han pronunciado oficialmente sobre la influencer señalada en redes sociales.