Infonavit concluirá en diciembre de 2025 la regularización de 4.8 millones de créditos impagables

Lunes 24 de noviembre de 2025

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó este lunes que el instituto concluirá en diciembre de 2025 la regularización de 4 millones 856 mil créditos impagables, una carga histórica que calificó como una “herencia maldita” derivada de esquemas de cobro aplicados antes de la administración actual.

Romero explicó que estos créditos se originaron bajo sistemas de pago injustos o imposibles de cubrir, lo que mantuvo a millones de trabajadores en una situación de morosidad perpetua. Con el cambio de administración, aseguró, se modificaron los criterios de cobro para ajustarlos a pagos reales y sostenibles.

Gracias a estas medidas, el índice de morosidad del instituto se redujo a 3.3% en créditos hipotecarios y 1% en créditos de mejora, niveles incluso inferiores al promedio bancario, que ronda el 2.7%.

Avance en la regularización

De los 4.8 millones de créditos impagables, el Infonavit ha logrado resolver ya 2 millones 500 mil, mediante tres mecanismos principales:

915 mil mediante el programa Págalo Justo

500 mil con beneficios adicionales vigentes hasta julio de 2025

1 millón 085 mil a través de Solución Integral

Estos programas permiten que los acreditados regresen a esquemas de pago alcanzables, recuperen estabilidad financiera y eviten caer nuevamente en morosidad.

Romero Oropeza afirmó que los 2 millones 356 mil créditos restantes quedarán regularizados antes de que concluya diciembre, lo que significará resolver por completo la cartera impagable heredada.

“En diciembre queda resuelta toda esta cartera impagable que recibió el Infonavit”, aseguró.

El funcionario destacó que la nueva política de cobro —basada en el principio de “cobrar lo justo, no más”— permitió estabilizar la cartera del instituto, mejorar la recuperación y evitar que nuevas generaciones enfrenten créditos insostenibles.